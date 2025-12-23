Asgari ücreti liderler tutturamadı yapay zeka nokta atışı yaptı

2026 yılı asgari ücretine yönelik tartışmalar sürerken, yapay zekâ botlarının yaptığı tahminler dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. ChatGPT, Gemini, Claude ve Grok'un öngörüleri neredeyse aynı bantta buluşurken, yalnızca DeepSeek yüksek tahminiyle ayrıştı. En isabetli tahmin ise açıklanan rakama yalnızca 75 TL farkla yaklaşan Grok'tan geldi.

TAHMİNLER BİRBİRİNE ÇOK YAKIN ÇIKTI

Yapay zeka botlarının asgari ücret tahminleri şöyleydi:

ChatGPT: 28.500 – 29.500 TL

Gemini: 27.500 – 29.000 TL

Claude: 28.000 – 29.000 TL

Grok: 28.000 TL

DeepSeek: 30.000 – 35.000 TL

Açıklanan yeni asgari ücretle birlikte, dört yapay zeka botunun tahminlerinin birbirine oldukça yakın olduğu ve gerçekleşen rakama büyük ölçüde yaklaştığı görüldü.

SADECE DEEPSEEK YÜKSEK KALDI

Tahminlerde dikkat çeken tek istisna ise DeepSeek oldu. Diğer botların aksine 30–35 bin TL aralığında öngörüde bulunan DeepSeek'in tahmini, gerçekleşen rakamın çok üzerinde kaldı.

SİYASETÇİLERİNTAHMİNLERİ TUTMADI

Siyasetçilerin asgari ücret beklentileri ise yapay zekâ tahminlerinin oldukça üzerinde kaldı: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları 46 bin TL, Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan 45 bin TL, CHP Genel Başkanı Özgür Özel 39 bin TL'nin altına düşülmemesi gerektiğini savunurken; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu net 35 bin TL, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise yüzde 50 zamla en az 33 bin TL önerisinde bulunmuştu.