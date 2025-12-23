Asgari ücreti liderler tutturamadı yapay zeka nokta atışı yaptı
2026 yılı asgari ücretine ilişkin farklı yapay zeka botlarının yaptığı tahminler liderlerin tahminlerinden daha gerçekçi çıktı. ChatGPT, Gemini, Claude ve Grok, yeni asgari ücret için 27.500–29.500 TL aralığında öngörülerde bulunurken, yalnızca DeepSeek bu bandın belirgin şekilde üzerine çıktı. Nokta atışı tahmini ise 75 liralık farkla Grok yaptı.
- Yapay zeka botlarından Grok, 2026 yılı asgari ücretini 28.000 TL olarak tahmin etti ve açıklanan rakama 75 TL farkla yaklaştı.
- DeepSeek, 2026 yılı asgari ücretini 30.000-35.000 TL aralığında tahmin ederek diğer botların tahminlerinin üzerinde kaldı.
- Siyasetçilerin 2026 yılı asgari ücret beklentileri 33.000 TL ile 46.000 TL arasında değişti ve yapay zeka tahminlerinin üzerinde kaldı.
2026 yılı asgari ücretine yönelik tartışmalar sürerken, yapay zekâ botlarının yaptığı tahminler dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. ChatGPT, Gemini, Claude ve Grok'un öngörüleri neredeyse aynı bantta buluşurken, yalnızca DeepSeek yüksek tahminiyle ayrıştı. En isabetli tahmin ise açıklanan rakama yalnızca 75 TL farkla yaklaşan Grok'tan geldi.
TAHMİNLER BİRBİRİNE ÇOK YAKIN ÇIKTI
Yapay zeka botlarının asgari ücret tahminleri şöyleydi:
ChatGPT: 28.500 – 29.500 TL
Gemini: 27.500 – 29.000 TL
Claude: 28.000 – 29.000 TL
Grok: 28.000 TL
DeepSeek: 30.000 – 35.000 TL
Açıklanan yeni asgari ücretle birlikte, dört yapay zeka botunun tahminlerinin birbirine oldukça yakın olduğu ve gerçekleşen rakama büyük ölçüde yaklaştığı görüldü.
SADECE DEEPSEEK YÜKSEK KALDI
Tahminlerde dikkat çeken tek istisna ise DeepSeek oldu. Diğer botların aksine 30–35 bin TL aralığında öngörüde bulunan DeepSeek'in tahmini, gerçekleşen rakamın çok üzerinde kaldı.
SİYASETÇİLERİNTAHMİNLERİ TUTMADI
Siyasetçilerin asgari ücret beklentileri ise yapay zekâ tahminlerinin oldukça üzerinde kaldı: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları 46 bin TL, Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan 45 bin TL, CHP Genel Başkanı Özgür Özel 39 bin TL'nin altına düşülmemesi gerektiğini savunurken; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu net 35 bin TL, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise yüzde 50 zamla en az 33 bin TL önerisinde bulunmuştu.