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Artar Tekstil, Lyon'daki CTCO Fuarı'na katıldı: 178. fuarında kurumsal tekstil vizyonunu vurguladı

Artar Tekstil, Lyon'daki CTCO Fuarı'na katıldı: 178. fuarında kurumsal tekstil vizyonunu vurguladı
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Kurumsal tekstil sektörünün öncü firmalarından Artar Tekstil, 178. fuar katılımını Lyon'da düzenlenen CTCO Fuarı ile gerçekleştirdi. 31. yılına giren şirket, promosyon odaklı bu fuarda kurumsal tekstile getirdiği vizyoner bakış açısını öne çıkardı. Artar Tekstil kurucusu ve CEO'su Mücahit Artar, "Kurumsal tekstili bir marka iletişim aracı olarak görüyoruz" dedi.

Kurumsal tekstil sektörünün öncü firmalarından Artar Tekstil, 178. fuar katılımını Lyon'da düzenlenen CTCO Fuarı ile gerçekleştirdi. 31. yılına giren şirket, promosyon odaklı bu fuarda kurumsal tekstile getirdiği vizyoner bakış açısını öne çıkardı.

"KURUMSAL TEKSTİLİ BİR MARKA İLETİŞİM ARACI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Kurumsal tekstilin sadece bir giyim tercihi değil, firmaların kurumsal kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Artar Tekstil kurucusu ve CEO'su Mücahit Artar, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Firmalar için kurumsal tekstil, yalnızca çalışanlarına kıyafet sağlamak anlamına gelmiyor. Bu, markanın kimliğini ve kültürünü yansıtan önemli bir unsurdur. Biz Artar Tekstil olarak, tasarım ve üretimde bu farkındalıkla hareket ediyor ve kurumsal tekstili bir marka iletişim aracı olarak görüyoruz."

"YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİ VE VİZYONUYLA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

CTCO Fuarı, sektördeki en önemli etkinliklerden biri olarak dikkat çekerken, Artar Tekstil yenilikçi ürünleri ve vizyonuyla burada da büyük ilgi gördü. Marka, 31 yıllık deneyimiyle kurumsal tekstili geleceğe taşıyan çözümler sunmaya devam ediyor.

Artar Tekstil, Lyon'daki CTCO Fuarı'na katıldı: 178. fuarında kurumsal tekstil vizyonunu vurguladı

Haberler.com / Umut Halavart - Teknoloji
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