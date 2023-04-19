Arka camı olmayan otomobil: Polestar 4!

Arka cama sahip olmaması ile oldukça dikkat çeken Polestar 4, sahip olduğu tasarım ögeleriyle de ilgiyi üzerine toplamayı başarıyor.

Bugün itibarıyla kapılarını açan Şangay Otomobil Fuarı birçok yeni otomobile ev sahipliği yapıyor. Markaların yeni model ve konseptlerini tanıttıkları fuarda birçok dikkat çekici araç yer alıyor. Sahip olduğu özelliklerle Polestar 4 da öne çıkan modeller arasında yer alıyor.

Polestar 4, Şangay Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı

Markanın ikinci SUV modeli olan Polestar 4, Precept konseptinden izler taşıyor. Coupe formlu SUV model sahip olduğu tasarım ile oldukça şık bir görüntü ortaya koyuyor. Eğimli tavan çizgisi ile sportif bir görüntü ortaya koyan Polestar 4, arka camının olmamasıyla da bir hayli konuşulacak gibi görünüyor.

Yeni modelinde arka cama yer vermeyen Polestar tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Aracın eğimli arka bölümünü tamamen kapalı olarak tasarlayan marka, aracın üst bölümüne yerleştirdiği kamera ve dijital dikiz aynası ile sürücülerin arka tarafı takip etmesine izin verecek.

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Arka cama sahip olmaması ile oldukça dikkat çeken Polestar 4, sahip olduğu tasarım ögeleriyle de ilgiyi üzerine toplamayı başarıyor. Çift parçalı far grubuna sahip olan yeni model, markanın kimliğini yansıtıyor. Arka bölümde ise boydan boya uzanan stop lambalar ve girintili çıkıntılı yapının oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz.

Geely'nin SEA mimarisi üzerinde yükselen Polestar 4, 2 bin 999 milimetrelik dingil mesafesi ile iç bölümde geniş bir yaşam alanı vadediyor. Aracın boydan boya uzanan cam tavanı ise arka camın yokluğunu aratmayacak gibi görünüyor. Böylece iç mekanda ferah bir hava yakalanmış oluyor.

Oldukça minimalist tasarlanan aracın iç mekanına 15,4 inç boyutundaki bilgi-eğlence sistemi ekranı hakim. 10,2 inçlik dijital gösterge paneli sunulan araçta 14,7 inçlik baş-üstü ekran göstergesi de yerini almış durumda. Minimum sayıda tuşa yer verilen otomobilin iç mekanının oldukça yenilikçi olduğunu söylemek mümkün.

Aracın teknik özelliklerine geçersek; iki farklı güç seçeneği ile karşılaşıyoruz. Giriş seviyesinde 275 beygir güç ve 343 Nm tork üretebilen elektrik motoruna ev sahipliği yapan araç, gücünü arka tekerleklere iletiyor. Bu versiyonun menzili ise 600 kilometre olarak açıklandı.

Çift elektrik motorlu versiyon süper otomobillere kafa tutuyor

Daha fazla güç isteyenler için ise çift elektrik motorlu versiyon mevcut. Ön ve arka aks üzerine yerleştirilen iki elektrik motorundan güç alan otomobil toplamda 550 beygir güç ve 586 Nm tork değerlerine sahip. Bu güçlü model 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,8 saniyede tamamlıyor. Çift motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş sunan bu versiyonun menzili ise 560 kilometre olarak açıklandı.

Güvenlik sistemleri konusunda da her zaman iddialı olan Volvo, Polestar'da da bu iddiasını sürdürüyor. Yeni model standart olarak 12 kamera, 1 radar ve 12 ultrasonik sensör ile donatılmış durumda. Opsiyon listesinde ise otomatik şerit değiştirme asistanı dahil birçok özellik yer alıyor.

Çin'in Hangzhou Körfezi'ndeki Geely fabrikasında üretilecek olan Polestar 4, ilk olarak Kasım 2023'te bu ülkede satışa sunulacak. Yeni elektrikli modelin Avrupa ve diğer pazarlara ulaşması is 2024 yılını bulacak. Sahip olduğu performans ve farklı tasarım ögeleri ile Polestar 4, elektrikli SUV sınıfına büyük hareket getireecek gibi görünüyor. Peki siz Polestar ve otomobil modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.