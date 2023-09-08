Apple, iOS 16.6.1 Güncellemesini Yayınladı

Apple, iPhone 15 lansmanıyla birlikte iOS 17 sistemini resmen görücüye çıkaracak. Etkinliğine günler kala iOS 16'yı güncellemeye devam ediyor. Son olarak iOS 16.6.1 güncellemesi paylaşıldı. Yazılımdaki önemli hatalar ve bazı kritik güvenlik açıkları giderildi. İşte iOS 16.6.1 güncellemesi ile gelen yenilikler.

iOS 16.6.1 neler sunuyor?

Apple, küresel olarak iOS 16.6.1, iPadOS 16.6.1, watchOS 9.6.2 ve macOS Ventura 13.5.2 güncellemelerini dağıtıma çıkardı. Yeni paketler ile ilgili detaylı bilgiler paylaşılmamış olsa da, Apple tüm kullanıcıların yüklemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Apple, iOS 16.6.1 için paylaştığı açıklamada "Son güncelleme önemli güvenlik düzeltmeleri sağlar ve tüm kullanıcılar için önerilir" ifadelerini kullandı. Bu da, şirketin iOS'ta tespit ettiği açıkları yeni güncellemeyle kapattığını ve kullanıcı güvenliğini arttırdığını gösteriyor.

iPhone 15 etkinliğinden önce son çıkış: iOS 17 Beta 8 yayınlandı!

Son güncelleme küresel olarak yayınlanmış durumda. Bu da iOS 16 kullanan iPhone 8 veya daha yeni modellerin iOS 16.6.1'i yükleyebileceği anlamına geliyor. 20G81 sürüm koduna sahip olan paketi henüz almadıysanız, birkaç gün daha beklemenizi öneriyoruz.

Öte yandan Apple, iOS 17 için yeni beta güncellemeleri sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta paylaşılan Beta 8 ile yeni işletim sisteminin bazı özellikleri dağıtıma çıkarılmıştı. Bunlar, iletişim konusunda iPhone kullanıcılarına önemli özellikler kazandırdı.

iOS 17, iPadOS 17, iPhone 15 serisi ve daha fazlasının 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20: 00'da yapılacak etkinlik ile görücüye çıkacağını hatırlatmak gerekiyor.

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