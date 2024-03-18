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Apple, ekran altı Face ID'li iPhone için beklemek zorunda kalacak

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Apple, telefon işindeki pazar payını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Son dönemde ortaya çıkan sızıntılar, ABD'li üreticinin iPhone'larda ekran deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için ekran altı Face ID teknolojisini test ettiğini iddia ediyor. Ancak görünüşe göre kullanıcılar ekran altı Face ID'li iPhone için bir süre daha beklemek zorunda kalacak.

Apple, telefon işindeki pazar payını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Son dönemde ortaya çıkan sızıntılar, ABD'li üreticinin iPhone'larda ekran deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için ekran altı Face ID teknolojisini test ettiğini iddia ediyor. Ancak görünüşe göre kullanıcılar ekran altı Face ID'li iPhone için bir süre daha beklemek zorunda kalacak.

Ekran altı Face ID'li iPhone beklenenden daha geç gelecek

Ocak ayında ortaya çıkan raporlar, Apple'ın bu yıl tanıtılacak iPhone 16 serisinin Pro modellerinde ekran altı Face ID teknolojisini test edeceği yönündeydi. Ancak son sızıntılar geliştirme sürecinde bazı önemli değişikliklerin olduğunu ve kullanıcıların biraz daha beklemek zorunda kalacağını gösteriyor.

Apple, söylentiler doğruysa ekran altı Face ID teknolojisine 2027'de piyasaya sürülecek iPhone'larda yer verecek. Bu da üreticinin herhangi bir isim değişikliğine vs. gitmemesi halinde iPhone 19 ailesine tekabül ediyor. Tabii, tüm bunların bir iddiadan ibaret olduğunu ve şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

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Apple'ın söz konusu teknolojiyi birkaç sene daha erteleme kararı almasının arkasındaki nedenin şirketin temkinli politikası olduğunu söyleyebiliriz. Zira geçmişte de birçok teknolojinin beklenenden çok daha geç geldiğine şahit olduk.

Bunun dışında markanın standart iPhone modelleri haricinde önümüzdeki yıllardaki takvimi de belli oldu:

iPhone SE 4: 2025

Uygun fiyatlı Apple Vision Pro: 2026

Katlanabilir iPhone: 2026

Katlanabilir iPad:  2027

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple yol haritası kapsamında önümüzdeki yıllarda çıkacak yeni ürünlerden ve teknolojilerden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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