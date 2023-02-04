Apple'dan hayat kurtaran özelliği ile ilgili açıklama

Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone ve Apple Watch modelleri, Crach Detection (Trafik Kazası Algılama) özelliğiyle kullanıcılara sunuldu. Apple, kaza algılama özelliğinin iPhone 14 modellerinde yanlış ihbarlara sebep olduğunun belirtilmesi üzerine açıklama yaptı.

Apple : "Kaza algılama özelliğini yanlış ihbarlar için optimize ettik."

Colorado'da kayak merkezlerinde bulunan bir ambulans görevlisi ve polis memuruna ulaşan New York Times, Apple'ın yanlış 911 çağrıları ile ilgili rapor yayınladı. Memur Trine Dummer ile iletişime geçen New York Times, yaklaşık 9 günde 185 yanlış çağrı alındığını açıkladı.

Konu hakkında açıklama yapan Trine Dummer, "13 Ocak'tan 22 Ocak tarihine kadar yaklaşık 185 adet yanlış çağrı ile mücadele etmek zorunda kaldık. Bütün günümüz bu tarz kaza bildirimlerini yönetmek ile geçiyor. Ambulans görevlileri artık çağrılara duyarsızlaşmaya başladı. Sınırlı kaynağa sahip olduğumuz için bu durum bizleri olumsuz etkiliyor." ifadelerine yer verdi.

Apple Watch'un ömrünü böyle uzattık! Artık daha güzel!

Yayınlanan bilgilere göre iPhone ve Apple Watch modelleri, takla atan kayakçıları araba kazasına karışmış olarak algılıyor. Kaza tespit özelliğinin kullanıcılar iPhone vaye Apple Watch'a 20 saniye içerisinde ulaşmadıklarında otomatik olarak acil servisi aradığını belirtmekte fayda var.

Rapora yanıt olarak bir Apple sözcüsü, "Belirli senaryolarda, bir kullanıcı ciddi bir araba kazası veya sert düşüş yaşamadığında bu özelliklerin acil servisleri tetiklediğinin farkındayız. Apple'ın Crash Detection teknolojisi, geçen yıl yanlış arama sayısını azaltmak için iOS 16.1.2 ve watchOS 9.2 ile optimize edildi. Bununla birlikte, halihazırda birkaç hayat kurtarmaya katkıda bulunduğunu söylemek isterim." dedi.

Apple'ın ayrıca Dummer ve ekibini bir günlüğüne gözlemlemek için Summit County çağrı merkezine dört temsilci gönderdiği yayınlanan rapırda yer alıyor. Analistler, kullanıcıların kaza algılama teknolojisinin optimize edildiği iOS ve WatchOS sürümlerini yüklemesinin zaman alacağını ifade etti.