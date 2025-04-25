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Apple'dan Çin'e ağır darbe! iPhone üretimi Hindistan'a taşınıyor

Apple'dan Çin'e ağır darbe! iPhone üretimi Hindistan'a taşınıyor
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ABD ile Çin arasındaki gümrük savaşı sürerken teknoloji devi Apple'dan Pekin yönetimine ağır bir darbe geldi. Apple, ABD'de satılan tüm iPhone'ların montajını önümüzdeki yıldan itibaren Hindistan'a kaydırmayı planlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, Donald Trump'ın Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerini arttırması nedeniyle şu anda bir gümrük vergisi savaşına kilitlenmiş durumda.

MONTAJ HİNDİSTAN'A KAYIYOR

Financial Times'ın haberine göre, teknoloji devi Apple, ABD'de satılan tüm iPhone'ların montajını önümüzdeki yıldan itibaren Hindistan'a kaydırmayı planlıyor.

ÇİN'E OLAN BAĞIMLILIK AZALACAK

iPhone'ların montajını Hindistan'a kaydırma kararı, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi artmaya devam ederken şirketin Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya çalışmasından kaynaklanıyor.

ÇİN'E DARBE VURACAK

Apple, Hindistan'ın Apple gibi teknoloji şirketlerini çekmek için teşvikleri ve altyapıyı artırmasından da etkileniyor. iPhone'lar zaten Foxconn aracılığıyla Hindistan'da büyük ölçekte monte ediliyor. Apple'ın bu hamlesinin elektronik pazarındaki Çin hakimiyetine ciddi bir darbe vurması muhtemel.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli Ekber Sokarski:

çin'in çok ta umrunda adamların Xiaomi si var iPhone 1000 basar

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

kırtasiyeye nalbura elektirikçiye tuhafiyeye yedek parçacıya nereye gidersen git her yer çin malı kaynıyor dünyayı üretimle ele geçirmişler bu durum dünyanın her yerinde aynı haliyle en istediğin kadar üretimi kaydır ancak şempanzenin vucudundan bır kıl koparmakla eşdeğer hareket yapmış olursun

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Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

abd inat çinle iş yapmalıyız abd dost degil.

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Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Madem öyle. Çin ülkesinde İPhone satışını yasaklamalı bence. Adamlar dünya pazarının beşte birine hitap ediyor.

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

çin zaten heryeri ele geçirdi apple üretimi kaydırsa ne yazar.

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