Apple'dan Çin'e ağır darbe! iPhone üretimi Hindistan'a taşınıyor
ABD ile Çin arasındaki gümrük savaşı sürerken teknoloji devi Apple'dan Pekin yönetimine ağır bir darbe geldi. Apple, ABD'de satılan tüm iPhone'ların montajını önümüzdeki yıldan itibaren Hindistan'a kaydırmayı planlıyor.
Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, Donald Trump'ın Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerini arttırması nedeniyle şu anda bir gümrük vergisi savaşına kilitlenmiş durumda.
MONTAJ HİNDİSTAN'A KAYIYOR
Financial Times'ın haberine göre, teknoloji devi Apple, ABD'de satılan tüm iPhone'ların montajını önümüzdeki yıldan itibaren Hindistan'a kaydırmayı planlıyor.
ÇİN'E OLAN BAĞIMLILIK AZALACAK
iPhone'ların montajını Hindistan'a kaydırma kararı, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi artmaya devam ederken şirketin Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya çalışmasından kaynaklanıyor.
ÇİN'E DARBE VURACAK
Apple, Hindistan'ın Apple gibi teknoloji şirketlerini çekmek için teşvikleri ve altyapıyı artırmasından da etkileniyor. iPhone'lar zaten Foxconn aracılığıyla Hindistan'da büyük ölçekte monte ediliyor. Apple'ın bu hamlesinin elektronik pazarındaki Çin hakimiyetine ciddi bir darbe vurması muhtemel.