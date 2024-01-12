Apple CEO'su Tim Cook'un Geliri Düştü

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, yöneticilerine ödediği milyonlarca dolarlık maaşlar ile merak konusu haline geldi. Bu konuda yıllardır öne çıkan isimlerden biri de Apple Ceo'su Tim Cook. Fakat son rapora göre Cook'un gelirinde düşüş yaşandı.

Tim Cook geliri 63,2 milyon dolar olacak

Tim Cook, bir önceki yılın 99,4 milyon dolarlık ödemesine kıyasla 2023'te sadece 63,2 milyon dolar kazandı. Apple Ceo'sunun ücretlendirmesi birçok faktöre bağlı olarak değişiyor. Ancak ödeme paketinin büyük kısmı, kazancının 47 milyon dolarını oluşturan hisse senedi ödüllerinden geliyor. Ancak bu rakam, 2022 yılındaki 83 milyon dolarlık hisse senedi ödülüne kıyasla çok daha daha düşük.

Cook'un maaşı ise 3 milyon dolar olarak sabit kaldı. CEO ayrıca performansa dayalı 10,7 milyon dolar ikramiye ve 2,5 milyon dolar da sosyal hak ve yardımları kapsayan ek ödeme almaya hak kazandı.

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Öte yandan, Apple CFO'su Luca Maestri ve diğer üst düzey yöneticiler Kate Adams, Deirdre O'Brien ve Jeff Williams gibi isimler de gelirlerinde düşüş yaşadı. Bu isimlerin çoğu, hisse senedi ödüllerinden 27 milyon dolar civarında ödeme aldı.

Cook'un ücretindeki düşüş, bir önceki yıla kıyasla hisse senedi ödüllerinin azalan değerini de ortaya koydu. Ancak Apple'ın, yılın son çeyreğinde rekor iPhone satışlarına ulaştığını ve tüm zamanların en yüksek hizmet gelirini elde ettiğini unutmamak lazım.

Apple, 2023 mali yılının tamamında 383 milyar dolarlık ciro ve 97 milyar dolar net gelir elde etti. 2022'deki sonuçlarından daha düşük olsa da, dünya çapındaki ekonomik sıkıntılara rağmen başarılı olduğu söyleniyor.