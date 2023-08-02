Apple, App Store'da Güvenlik Önlemlerini Arttırıyor

Güvenlik artık tüm akıllı cihaz üreticilerinin ve kullanıcılarının bir numaralı sorunlarından biri. Doğru olanda bu zaten! Kim kişisel verilerinin bambaşka ülkelerde hiç tanımadığı birisi tarafından satılmasını ister ki? Apple'da kullanıcılarına sunduğunu vadettiği güvenlik önlemlerini arttıracak bir hamle daha yaptı. Buna göre App Store içerisindeki uygulamalara artık daha sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak. İşte detaylar…

Artık App Store'da yer alan şirketlerin verilerinizi toplamak için daha iyi bahaneleri olmak zorunda!

Apple, kullanıcı gizliliğini korumak adına App Store'da, API'lerin kullanımını düzenleyen bazı yeni kurallar koydu. Bu yeni kurallar ile birlikte kullanıcı kimliği olarak tanımlanan verilerin toparlanmasının önüne geçilecek. Bahsettiğimiz kullanıcı kimliği verileri siz, yakın çevreniz ve ailenizin de içerisinde bulunduğu birçok bilgiyi barındırıyor.

Bu bağlamda Apple yeni güvenlik kuralları ile App Store bünyesinde kullanıcılara içerik sunan şirketlerden veri toplayabilmesi için gerçekten geçerli bir sebep istiyor. Yani "kullanıcı analizi yapmak, memnuniyet analizi" vb. tarzındaki söylemler kullanıcı verilerinin toparlanması için yeterli olmayacak. Daha mantıklı ve ciddi sebepler çerçevesindeki istekler kabul görecek.

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Bahsi geçen veriler App Store bünyesinde yer alan uygulamalardaki API'ler kapsamında takip ediliyordu. Birçok geliştirici farklı sebepler ile API takibi yaparak kullanıcı verilerini toparlıyordu. Ancak bundan sonrasında Apple'a geçerli bir sebep sunmayan hiçbir uygulama kullanıcı verilerini takip edemeyecek. Apple'ın bu konuda aldığı "uygulama beni takip etmesin" önlemiyle birlikte iOS kullanıcılarının verilerinin hiçbir şirketle paylaşılmayacak olması kullanıcıları oldukça mutlu etti.

Apple yeni güvenlik kurallarını aslında Eylül 2022'de piyasaya sunulan iOS 16 ile birlikte getirmişti. API sınırlandırması da iOS 16 ile birlikte gelen diğer güvenlik ve gizlilik özelliklerinin izinden gidiyor. Kısacası iOS 16 ile birlikte arttırılan güvenlik önlemleri iOS 17 ile birlikte de devam edecek. Hatırlarsanız WWDC 2023 konferansında da Apple API'ler hakkında yeni kurallarından bahsetmişti.

Peki siz yeni Apple güvenlik kuralları hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutamayın…