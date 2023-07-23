Antalya Ormanları 24 Saat 'Dijital Göz' ile İzleniyor

Antalya'da orman yangını riskine karşı 45 gözetleme kulesinde bulunan yüksek çözünürlüklü kameralarla ormanlar 24 saat izleniyor. Kameraların 10 kilometrelik yakınlaştırma özelliği sayesinde en ufak dumanı dahi fark edebiliyor. Ayrıca insansız hava aracı da anlık görüntü iletiyor.

ANTALYA'nın ormanları yangın riskine karşı 45 gözetleme kulesinin 36'sında bulunan yüksek çözünürlüklü 'dijital göz' olarak adlandırılan kameralarla 24 saat izleniyor. 20 kilometrelik görüş mesafesine sahip kameralar, 10 kilometrelik yakınlaştırma özelliği de bulunduruyor.

Antalya'da yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle devam eden orman yangını riskine karşı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 24 saat ormanları gözlüyor. Kentin yüksek noktalarındaki gözlem kulelerinin yanı sıra, kent merkezindeki yangın harekat merkezinde de yoğun çalışmalar sürdürülüyor. Görevliler, günün her saatinde kentteki ormanları 'dijital göz' adını verdikleri kameralarla izliyor.

Teknolojiden olabildiğince faydalandıklarını belirten Dikici, kameralar sayesinde yangının çevresini, ilerleyeceği yönü de önceden tespit edebildiklerini belirtti. Dikici, orman genel müdürlüğü sisteminde sadece Antalya'da 25 bin kilometre yol verisinin kayıtlı olduğunu söyledi. Araç takip ve kamera sistemleri sayesinde bu yolları en verimli ve hızlı şekilde kullandıklarını kaydeden Dikici, "Eskiden bir yanlış yoldan gidilmesi yangında müdahalede 15 dakika kaybettirirdi. Buradan gözetlediğimiz için yanlış yola girilse bile hemen uyarıp, zaman kaybını önlüyoruz" diye konuştu. Sistemde anlık hava ve nem durumunun yanı sıra, basınç değişimleri de takip edilebiliyor.