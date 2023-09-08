Amazon Prime Gaming ile Eylül Ayında Ücretsiz Oyunlar

Amazon'un oyunculara özel hizmeti Prime Gaming, Eylül ayında abonelere yedi oyun dağıtacak. Bu ayki liste Football Manager 2023 ile başlıyor.

Amazon'un oyunculara özel hizmeti Prime Gaming, her ay ücretsiz oyun ve oyun içerikleri dağıtıyor. Bu ayki liste ise geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Eylül ayında abonelere yedi oyun dağıtacak Amazon Prime Gaming, Football Manager 2023 ile start verdi.

Prime Gaming ile ücretsiz Football Manager 2023 nasıl alınır?

Futbol dünyasının ikonik yapımlarından biri olan Football Manager 23, kısa süreliğine Amazon Prime ile ücretsiz oluyor. İlk olarak 2022'nin sonunda çıkış yapan FM23, kullanıcıların oldukça detaylı şekilde futbol menajerliği yapmasını sağlıyor.

Sevilen oyunu ücretsiz olarak almak istiyorsanız Amazon Prime abonesi olmanız yeterli. Amazon Prime Türkiye fiyatı aylık 39 TL'den sunuluyor. Abonelik kapsamında Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerine erişebiliyorsunuz.

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Amazon, Prime Gaming hizmetiyle bu ay yedi oyun vermeyi planlıyor. Bu ayki paketin başlangıcı ise FM2023 ile yapıldı. Bu kampanyanın bir ay boyunca süreceğini, bu yüzden 699 TL'lik oyun için acele etmeniz gerektiğini de belirtelim.

İşte Eylül ayında Prime Gaming ile sunulacak tüm oyunlar:

7 Eylül

Football Manager 2023

14 Eylül

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim

Absolute Tactics: Daughters of Mercy

21 Eylül

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space

Shotgun King: The Final Checkmate

28 Eylül

Unsolved Case: Murderous Script Collector's Edition

Hundred Days: Winemaking Simulator

Football Manager 2023'teki hesabınızı Football Manager 2024'e aktarabileceğinizi hatırlatalım. Bu, oyun çıkış yaptığında sıfırdan başlamanız gerekmeyeceği anlamına geliyor.

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