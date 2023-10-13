AFETTEK: Afet ve acil durumların önemi vurgulandı

Türkiye Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu (AFETTEK), afet ve acil durumların ekonomi ve toplumsal düzen üzerindeki etkisini vurgulayarak, bu konuların hassasiyetle ele alınması gerektiğini bildirdi. AFETTEK, afet ve acil durum teknolojilerinin geliştirilmesi ve iş dünyasının bu alana yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu (AFETTEK), Türkiye'de ve dünyada yaşanan, büyük can ve mal kaybına neden olan, ekonomiyi ve toplumsal düzeni etkileyen afet ve acil durumların, bu konuların hassasiyetle ele alınması gerçeğini ortaya koyduğunu bildirdi.

AFETTEK'in sözcülüğünü yapan TED Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, 13 Ekim Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Afet Riskini Azaltma Günü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, söz konusu günün, BM Genel Kurulu'nun küresel risk farkındalığı ve afet azaltma kültürünü teşvik etmek için her yıl çeşitli etkinliklerle kutlandığı belirtildi.

Tüm dünyada afetlerden gelir dağılımından az pay alan grupların daha çok etkilendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin coğrafi ve sismolojik yapısı, iklim koşulları ve önemli ölçüde göçe maruz kalması göz önüne alındığında toplumumuzun tüm kesimleri yaşanan afetlerden çok derinden etkilenmektedir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan, büyük can ve mal kaybına neden olan, ekonomiyi ve toplumsal düzeni etkileyen afet ve acil durumlar, bu konuların hassasiyetle ele alınması gerçeğini ortaya koymuştur."

Açıklamada, afet ve acil durum teknolojilerinin veya bu konularda teknoloji geliştirmeyi hedefleyen bilimsel ve teknolojik çalışmaların önemine vurgu yapılarak, bu konuda alt yapının geliştirilmesinin ve iş dünyasının bu alana yatırım yapmasının teşvik edilmesi gerektiğine işaret edildi.