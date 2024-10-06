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Adana'da TEKNOFEST Son Günü Hava Gösterileriyle Renklendi

Adana'da TEKNOFEST Son Günü Hava Gösterileriyle Renklendi
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Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in son gününde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve F-16'lar gibi 10 farklı hava gösterisi yapıldı. Ziyaretçiler, heyecan dolu paraşütle atlayış ve Bayraktar TB2 ile helikopterle tahliye gösterilerine tanıklık etti.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) son gününde 10 hava gösterisi gerçekleştirildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda ziyaretçileri ağırladı.

Festivalde bugün Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Jandarma Çelik Kanatlar, F-16 uçakları, atak helikopteri ve paramotorların da olduğu 10 farklı hava gösterisi yapıldı.

Ziyaretçiler, paraşütle atlayış ve Bayraktar TB2 eşliğinde helikopterle havadan tahliye gibi heyecanlı gösterilere de tanık oldu.

Adana semalarını son kez renklendirilen etkinlikler, katılımcılar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Teknoloji

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