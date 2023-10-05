Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden olan Apple, sunduğu ürünlerle dikkatleri çekmeye devam ediyor. Ancak ABD'de gerçekleşen bir olay akıllara durgunluk verecek durumda. ABD'de yaşayan iki kardeş binlerce sahte ürünü orijinaliyle değiştirdi. İşte detaylar!

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden olan Apple, sunduğu ürünlerle dikkatleri çekmeye devam ediyor. Ancak ABD'de gerçekleşen bir olay akıllara durgunluk verecek durumda. ABD'de yaşayan iki kardeş binlerce sahte ürünü orijinaliyle değiştirdi. İşte detaylar!

ABD'li kardeşler 10 bin sahte ürünü gerçeğiyle değiştirdi!

Teknoloji pazarının en çok ilgi gören isimlerinden biri olan Apple, sık sık dolandırma haberleriyle gündeme geliyor. Ancak bu kez oldukça şaşırtan bir durum söz konusu. ABD'nin San Diego kentindeki iki kardeş, 10 bin sahte ürünü orijinalleriyle değiştirdi.

Zhimin-Zhiting Liao adlı iki kardeş, pazartesi günü Çin'den iPhone ve iPad ithal etmek ve sahte ürünleri ABD ve Kanada'daki Apple mağazalarında takas etmekten 41'er ay hapis cezası aldı. Ceza belgelerinde ise olaya dair birçok detay yer aldı.

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Ortaya çıkan bilgilere göre Zhimin Liao, 22 eyaletteki 105 Apple mağazasını bizzat ziyaret etti. Böylelikle yaklaşık 720 sahte iPhone ve iPad'i orijinaliyle takas etmeye çalıştı. Öte yandan Savcılar, Zhiting Liao'nun ABD'deki 18 eyalette ve Kanada'da da en az 200 Apple mağazasına 718 ürünü takas için gittiğini belirtti. Ülke genelindeki mağazalarda şansını deneyen kardeşler, gerekçe olarak ürünlerin arızalı olduklarını öne sürdü.

Üçüncü kardeş olan Zhiwei Liao'nun duruşması da bu ay sonunda olacak. Ayrıca savcılar, kardeşlerin eşlerinin de dolandırıcılığın içinde yer aldığını tespit etti. Kayıtlar sonucunda sanıkların sekiz yıl boyunca mağazalarda 10 binden fazla sahte ürünü takas etmeye çalıştığı belirlendi.

Karşılığında aldıkları orijinal ürünleri ise sonrasında yabancı ülkelerdeki insanlara sattılar. Bununla birlikte Apple'ın yaklaşık 6,1 milyon dolar zararı oldu. Savunma anlaşmasının bir parçası olarak kardeşler, San Diego'daki beş konuttaki hisselerinden ve suçlarından elde ettikleri 250 bin dolardan fazla paradan vazgeçti.

Peki, siz bu Apple dolandırma olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!