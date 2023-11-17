ABD'de Geliştirilen Cihazla Beyin Vücuttan Ayrı Canlı Tutuldu

ABD'deki Southwestern Tıp Merkezi'nde çalışan bilim insanları, bir beyni canlı tutabilen ve vücudun geri kalanından bağımsız olarak çalışmasını sağlayabilen çığır açıcı bir cihaz geliştirdi. Beyin, bilim insanları tarafından 5 saat boyunca vücuttan ayrı bir şekilde canlı tutuldu. Bu buluş, diğer bedensel işlevlerin müdahalesinden bağımsız olarak insan beynini incelemek için yenilikçi yolların önünü açabilir.

ABD'deki Southwestern Tıp Merkezi'nde çalışan bilim insanları, bir beyni canlı tutabilen ve vücudun geri kalanından bağımsız olarak çalışmasını sağlayabilen çığır açıcı bir cihaz geliştirdi.

Beyin, bilim insanları tarafından 5 saat boyunca vücuttan ayrı bir şekilde canlı tutuldu

Araştırmacılar ketamin kullanarak anestezi uygulanmış bir domuzun beynine giden kan akışını başarılı bir şekilde izole etti. Daha sonra beyin için kan basıncı, hacim, sıcaklık ve besin maddeleri gibi temel fizyolojik parametreleri korumak için bilgisayarlı bir algoritma kullanıldı.

Beş saatlik bir süre boyunca beyin, vücudun geri kalanından hiçbir biyolojik girdi almamasına rağmen aktivitede minimum değişiklik sergiledi. Bu buluş, diğer bedensel işlevlerin müdahalesinden bağımsız olarak insan beynini incelemek için yenilikçi yolların önünü açabilir. Ayrıca bu teknoloji gelecekte beyin nakli yapılabilmesinin de önünü açıyor.

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Ekstrakorporeal pulsatil dolaşım kontrolü (EPCC) olarak bilinen sistem, türünün ilk örneği olan bir yaklaşımı temsil ediyor. EPCC, hipogliseminin beyin üzerindeki etkilerini dış faktörlerin kafa karıştırıcı etkisi olmadan anlamak için deneylerde kullanıldı. Düşük kan şekeri ile ilgili geleneksel araştırmalar, laboratuvar hayvanlarının gıda alımını veya insülin dozajlarını manipüle ediyordu. Ancak bu hayvanlar, bu tür manipülasyonlara yanıt olarak metabolizmayı değiştirebilecek doğal savunma mekanizmalarına sahip.

Beynin EPCC aracılığıyla izole edilmesi, bilim insanlarının besin alımının etkisini bağımsız olarak incelemesine olanak tanıyarak, vücudun telafi edici mekanizmalarının müdahalesi olmadan beyin işlevine ilişkin içgörüler sağladı. Araştırmacılar, bu yeni yöntemin beyne odaklanan fizyolojik araştırmaların daha önce keşfedilmemiş yollarını mümkün kılacağına inanıyor.

Southwestern'deki Eugene McDermott İnsan Büyümesi ve Gelişimi Merkezi'nde nöroloji, pediatri ve fizyoloji profesörü olan Juan Pascual, bu teknolojinin potansiyelini vurguladı: "Bu yeni yöntem, vücuttan bağımsız olarak beyne odaklanan araştırmalara olanak tanıyarak fizyolojik soruları daha önce hiç yapılmamış bir şekilde yanıtlamamızı sağlıyor."

Bu araştırmayı detaylandıran "Ekstrakorporeal pulsatil dolaşım kontrolü (EPCC) altında domuz beyin fonksiyonunun sürdürülmesi" başlıklı çalışma Scientific Reports dergisinde yayımlandı. Dilerseniz yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

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