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61 ülkeden ortak yapay zeka kararı

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Fransa, Hindistan ve Çin'in de aralarında bulunduğu 61 ülke yapay zeka konusunda ortak bir karar aldı. İmzalanan yapay zekanın "açık, kapsayıcı ve etik" olması konusunda uzlaşma sağlandı.

Aralarında Fransa, Hindistan ve Çin'in bulunduğu ülkeler, 'açık, kapsayıcı ve etik' yapay zeka konusunda uzlaşmaya vardı. Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Paris'te düzenlenen uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde 61 ülke ortak bildiriye imza attı.

"İŞ SEKTÖRÜNDE FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI GEREKİYOR"

Yapay zeka ve enerjiye ilişkin soruların çok taraflı olarak ilk kez ele alındığı ifade edilen bildiride, yapay zekanın iş sektörüne etkileri konusunda farkındalığın artırılması ve bu sektörün geleceğini 'olumlu' yönde etkileyen teknolojilerin teşvik edilmesi gerektiği belirtildi.

"PİYASADA TEKELLEŞMENİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ GEREKİYOR"

Bildiride ayrıca, yapay zeka yönetiminde koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu teknolojinin daha erişilebilir kılınması için piyasada tekelleşmenin önüne geçilmesi gerektiğinin altı çizildi. Yapay zekanın güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması için ilerleme sağlanması gerektiğine dikkat çekilen bildiride, yapay zekanın toplumlar için 'sürdürülebilir' kılınmasının öncelikli olduğu ifadeleri yer aldı.

61 ülkeden ortak yapay zeka kararı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Teknoloji
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDağıstan:

61 ülke arasında biz yok muyuz...

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