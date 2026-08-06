5G abone sayısı 44,5 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının yaklaşık 4 ay içerisinde 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5G abone sayılarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"4 ayda ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu"

Bakan Uraloğlu, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye genelinde 5G'nin mobil şebekelerde resmen kullanılmaya başlandığını hatırlatarak "Daha ilk günden 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu. Bugün ise bu sayı 44,5 milyon oldu. Yaklaşık 4 ayda ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu; başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu" ifadelerini kullandı.

5G Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacak

Uraloğlu, haberleşme ve bilişim sektörünün, bugünün en stratejik alanlarından biri olduğunu vurguladı. Uraloğlu, 5G'nin sadece bir teknoloji değil; Türkiye'nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek bir çağın adı olduğunu vurguladı.

"Her alanda yenilikçi çözümler hayat bulacak"

5G teknolojisi ile birlikte trafikte yol güvenliğinin artacağını aktaran Uraloğlu, "5G, 4.5G'ye kıyasla ultra düşük gecikme süreleri ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacaktır. Ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarıyla yol güvenliği artacak, trafik daha verimli yönetilecek. Sanayide akıllı fabrikalar, otonom robotlar ve anlık veri analiziyle üretim süreçleri optimize edilecek. Akıllı şehirlerde enerji yönetiminden otopark sistemlerine kadar her alanda yenilikçi çözümler hayat bulacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı