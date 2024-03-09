2024 İçin En İyi Spor ve Diyet Uygulamaları Listesi

2024 yılına spor ile girmek isteyenler için harika bir içerik hazırladık. Deniz, kum, güneş demeden kilo vermek mi istiyorsunuz? O halde sizin için hazırladığımız bu liste oldukça hoşunuza gidecek. İşte karşınızda "en iyi spor ve diyet uygulamaları" listemizin detayları…

En iyi spor ve diyet uygulamaları listesi 2024!

Birazdan listesini paylaşacağımız uygulamalar ister evde ister spor salonunda olun doğru şekilde spor yapmanızı sağlayacak uygulamalar. Uygulamalar hareketleri ekipman olmadan da nasıl yapacağınızı gösteriyorlar. Ayrıca bunlara ek olarak bir de kalori hesabı yapmanıza yardımcı oluyorlar.

Önemli hatırlatma! Diyet listeleri kişiye özel olacak şekilde bir "uzman tarafından" hazırlanmalıdır. Bu sebeple size bir herhangi bir diyet listesi hazırlayacak uygulamaya listemizde yer vermedik. Kalori takibi yapmak dışında diyet uygulamalarını uzman yardımı olmadan kullanmayın.

1- Home Workout

Home Workout adından da anlaşılacağı üzere evde spor yapmanıza olanak sağlayan bir uygulama. Basit bir kullanıma sahip olan uygulama ev ortamında rahatça yapabileceğiniz temel hareketleri baz alıyor ve planınızı da buna göre oluşturuyor. Ayrıca Home Workout hareketleri daha iyi kavramanız açısından fotoğraf ve videolu içerikler barındırıyor.

2- 7 Minute Workout

7 dakika da fit olmak ister misiniz? O zaman 7 Minute Workout tam size göre. 7 Minute Workout herhangi bir spor salonuna gitmeden ve ekipman kullanmadan günde 7 dakikalık egzersizler ile vücut geliştirmeyi size vadediyor. Uygulama size özel oluşturduğu spor takvimi ile özel koçunuz oluyor diyebiliriz.

Google artık tüm interneti yedeklemeyecek!

3- 30 Day Fitness Challenge

30 Day Fitness Challenge listemizin 3. uygulaması. Uygulama size 1 aylık programlar hazırlıyor. Bu programları ister evde ister spor salonunda uygulayın. Her iki konum için de uygulama planlamalar sunuyor. 1 aylık limitler sonucunda istediğiniz vücuda ulaşmayı size vadediyor.

4- Plank Workout

Plank Workout aslında bu uygulamalar arasındaki en kapsamlılardan biri. Uygulama en temelden profesyonele doğru bir ilerleyiş kaydediyor. Yani hiç spor yapmamış biri bile bu uygulama sayesinde spora başlayabilir. Uygulamayı açtığınızda spor yapacağınız yeri ve spor bilginizi kaydediyorsunuz. Ardından uygulama size özel planlar oluşturarak fit bir vücuda sahip olmanıza yardımcı oluyor.

5- Pro Fitness

Pro Fitness daha çok vücut geliştirmeyle ilgilenenler için tasarlanmış bir uygulama. Pro Fitness'ın size özel oluşturacağı planlar ile vücut geliştirme yapabilir, kas kütlenizi arttırabilir ve yağ oranınızı azaltabilirsiniz. Uygulama hem evde hem spor salonunda yapılabilecek planlar sunuyor. Bu sayede herkes tarafından kullanılabilir.

Peki siz en iyi spor uygulamaları listemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…