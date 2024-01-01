2023 yılında Xbox Game Pass, oyuncular için devasa bir oyun kütüphanesi sundu. Hizmet, abonelere, bireysel olarak fiyatlandırıldığında çok yüksek bir meblağa tekabül eden bir oyun skalasına sahip oldu. Gelin değerine beraber bakalım!

Xbox Game Pass, 2023 yılında 8763 dolarlık oyun ekledi!

TrueAchievements, yıl boyunca Xbox Game Pass'e eklenen her yeni oyunun maliyetini hesaplayarak kapsamlı bir analiz gerçekleştirdi. Sonuç olarak yaklaşık 9000 dolarlık etkileyici bir toplam değer ortaya çıktı ve abonelerin elde ettiği önemli tasarruflar gözler önüne serildi.

Bu yıl, Starfield ve Hi-Fi Rush gibi oyunlar da dahil olmak üzere platforma birçok önemli oyun getirerek abonelerin keşfedebilecekleri çok çeşitli oyunlara sahip olmasını sağladı. Xbox Game Pass, yalnızca büyük üçüncü taraf oyunlarını değil, aynı zamanda yenilikçi bağımsız oyunları da tutarlı bir şekilde sunarak önde gelen bir oyun hizmeti olarak konumunu sağlamlaştırdı.

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Hesabı yapan kişi, tabii ki de Türkiye'yi hesaplamamış ancak ABD için hesaplanan tutar 8.763 dolar, Avrupa için hesaplanan tutar ise 8.879 euro. Türkiye için net bir rakam söyleyemiyoruz ancak bu fiyatların TL karşılığının ortalamasını alıp yerel fiyatlandırmaları da düşünürsek, 260.000 ile 290.000 TL arasında bir fiyat etiketinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

Bu da Xbox Game Pass'in özellikle biz Türk oyuncular için ne kadar büyük bir iyilik yaptığını gözler önüne seriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.