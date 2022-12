PlayStation 5 gibi yeni nesil konsolları satın alamayan oyuncular, PlayStation 3 ya da benzerlerine yöneliyor. PS3 bu yüzden hala çoğu kullanıcının evinde bulunan bir konsol. Biz de 2023 yılında PS3'ün hala alınıp alınmayacağını, sunduğu özellikleri karşılaştırarak değerlendirmeye aldık.

2023'te PS3 hala alınır mı?

Xbox 360 ve Wii, eski tip disk teknolojileriyle çalışıyor. PlayStation 3 ise Blu-Ray yüksek çözünürlüklü disk sürücüsü kullanan tek oyun konsolu. Bu durum PS3'e Blu-Ray filmler ve oyunlar olmak üzere iki farklı avantaj sağlıyor. Bu diskler tüm bunların yanı sıra daha fazla veri tutuyor. Böylece PlayStation 3 oyunlar için daha az disk gerektiriyor.

En önemlisi PlayStation 3, 1080p görüntü kalitesini destekliyor. Bunun yanı sıra DVD'leri HDTV'nizde daha iyi görünecek şekilde dönüştürüyor. En yüksek kalitede HD sinyalleri için de bir HDMI bağlantı noktasına sahip. Ayrıca yüksek görüntü kalitesinin yanında kaliteli ses de beraberinde geliyor.

Ücretsiz oyun oynama

Yüksek fiyatlara sahip video oyunları, özellikle de büyük yapımlardan bahsediyorsak, ortalama 500-600 TL bandında etiketlere sahip oluyor. Elbette PlayStation 3'te de oyunlar belli bir meblağın üzerinde fiyatlar içeriyor. Ancak konsolda bulunan bir açık var. PS3'ü kırdırarak ücretli yapımlara ücretsiz şekilde erişim sağlamak mümkün. Bu yüzden cihaz, pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.

Fakat her ne olursa olsun, bu yöntemin güvenilir ve etik olmadığını hatırlatmak isteriz. Bu durum emek hırsızlığına girdiği gibi, ayriyeten PS3 kırdırma işlemi, güvenilir bir yöntem de değil. Cihazınızda büyük güvenlik problemlerine yol açabilir.

PlayStation 3, PlayStation 4 ve PlayStation 5'in çok çeşitli oyunları bulunuyor. Çoğu büyük ABD ve Avrupa oyunu üç konsolda da mevcut. Ancak PlayStation 3'te diğer ikisinin sahip olmadığı, Japon geliştiricilerin desteği yer alıyor. PlayStation 3'te dönemin en iyilerinden Metal Gear Solid 4, God of War 3, Little Big Planet ve Gran Turismo 5 gibi oyunlar var.

PlayStation 3'te bulunan Japon bağımsız yapımları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Pixel Junk Monsters, EveryDay Shooter, The Last Guy, LocoRoco Cocoreccho, Tori-Emaki, Flower ve Linger in Shadows gibi oyunlardan interaktif sanat benzeri yazılımlara kadar birçok seçenek bulunuyor.

Diğer konsollara göre daha ucuz

PlayStation 3'ün fiyatı kabaca Wii ve Xbox 360 ile aynı olmasına rağmen bunlardan daha stabil çalışıyor. Xbox 360'da bir kablosuz yükseltme kitine ihtiyacınız var. Kablosuz ağ PlayStation 3 ve Wii'de yerleşik düzende gelir. Ancak Wii'de web tarayıcısına bağlanmak için satın almanız gerekiyor.

Konsolunuz için yeni oyunlar ve videolar indirmek isterseniz Xbox 360 ve Wii konsolları için ek depolama alanı satın almanız gerekebilir. Ancak PS3'te bu bir sorun değil.

PlayStation 3 günümüz konsollarına göre elbette daha ucuz. Zaten fabrikadan çıkmış sıfır ürün artık piyasaya sürülmüyor. Siz de ikinci el sitelerden PlayStation 3'ü temin edebilirsiz. Ancak bu konuda dikkatli olmalısınız. Bu tip siteler ürünü ulaştırma konusunda net ve kesin olarak güvenilirlik sağlamıyor. Yani elinize hatalı ve bozuk ürün ulaşabilir.