108 Megapiksel kamera, 12 GB RAM: Uygun fiyatlı Honor X50i+ tanıtıldı!

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak isteyen Honor, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, kısa süre önce modelini tanıttı. İşte Honor X50i+ adlı bu modelin özellikleri ve fiyatı…

Honor X50i+ teknik özellikleri ve fiyatı

Honor X50i+ modeli, 6.7 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlüğündeki OLED ekranıyla dikkat çekiyor. Bu ekran, 90 Hz yenileme hızını desteklerken aynı zamanda maksimum 2.000 nit parlaklık seviyesi ve 3240 Hz PWM karartma özelliği sunuyor.

Akıllı telefon, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 6080 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber 12 GB RAM'e (+8 GB sanal) sahip olan akıllı telefonun 512 GB'a kadar depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

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Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise 108 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan ikili kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumda LED flaş da mevcut.

Android 13 tabanlı Magic OS üzerinde çalışan Honor X50i+ modeli, 35 W hızında şarjı destekleyen 4.500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Akabinde parmak izi okuyucusuna da sahip. Akıllı telefonun tüm özelliklerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Honor X50i+ teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

ÖzellikDeğer Ekran6.7 inç FHD+ OLEDYenileme Hızı90 HzParlaklıkMaksimum 2.000 nitPWM Karartma3240 HzİşlemciMediaTek Dimensity 6080RAM12 GB (+8 GB sanal)Depolama512 GB'a kadar seçeneklerÖn Kamera8 MegapikselArka Kameralar108 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörüİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı Magic OSBatarya Kapasitesi4.500 mAh, 35 W hızlı şarj desteğiParmak İzi OkuyucusuVarBoyutlar161,05 x 74,55 x 6,78 mmAğırlık166 gram

Çin'de satışa sunulan Honor X50i+ fiyatı şu şekilde;

Honor X50i+ 12 GB RAM + 256 GB: 219 dolar

Honor X50i+ 12 GB RAM + 512 GB: 247 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.