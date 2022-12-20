023'te Öne Çıkacak 5 Blockchaın Mesleği

Blockchain teknolojisi, gösterdiği gelişimle birlikte her geçen gün daha fazla sektöre hitap ediyor. Teknolojinin getirdiği yenilikler iş dünyasının ilgisini çekmeye devam ederken, birçok yeni iş kolu da kariyer alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Kripto para ve blockchain haber platformu BTCHaber yeni yıl yaklaşırken hayatımıza girecek 5 blockchain mesleğini açıkladı.

Kripto paraların hayatımızda edindiği yerin her geçen gün artmasıyla birlikte blockchain teknolojisinin getirdiği yenilikler de daha fazla gündeme geliyor. Bu yenilikler birçok alana hitap ederken mesleklerin geleceğini de doğrudan etkiliyor. Blockchain, mevcut sektörlerin neredeyse hepsine entegre edilerek iş geliştirme süreçlerinde etkili olabilme potansiyeline sahip bir teknoloji. Ama öte yandan kripto para, NFT ve metaverse ekosisteminin gelişimiyle, özellikle sırf bu alanlar üzerine mesai harcanabilecek yeni meslekler doğuyor. Kripto para ve blockchain haber platformu BTCHaber, 2022 biterken yeni yılda ön plana çıkabilecek blockchain mesleklerini paylaştı.

Blockchain Geliştiriciliği

Blockchain'in hayatımızdaki yerinin artmaya devam etmesi için geliştiricilere ihtiyaç duyulacağını söylemek mümkün. Bu mesleği gerçekleştirebilmek için ise bugünün şartlarında kodlama ve yazılım bilgisine sahip olmak gerekiyor. Blockchain geliştiricileri özellikle farklı sektörlerin bu alana olan entegrasyonunda büyük önem taşıyor.

Metaverse Mimarlığı

Metaverse'ün geleceğin dünyasında gerek günlük yaşantımızda gerek de iş hayatımızda olacağını söylemek hayalperestlik olmaz. Metaverse içerisinde geçirilecek zaman için ise belirli sanal alanların yaratılması gerekiyor. Bunun için de metaverse ortamında hizmet verecek mimarlara ihtiyaç var. Günümüz şartlarında fiziki ortamlar tasarlayan mimarların bu kez evlerimizde otururken, uzaktan bağlanacağımız sanal yapılar tasarlamaları gerekecek.

NFT Tasarımcılığı

Blockchain ile birlikte gelişen alanların başında NFT'ler geliyor. NFT'ler bugün kripto para meraklılarının yatırım araçlarından biri olarak algılansa da aslında çok farklı işlevler taşıyor. Metaverse'ün de gelişimiyle beraber karakterlerin yaratılması, yaratılan karakterlerin giyimi, sanat ürünlerinin ticareti ve mülkiyet haklarının gelişimi gibi konuların NFT çerçevesinde ilerleyeceğini göreceğiz.

Proje Yöneticiliği

Blockchain'i yalnızca belirli sektörleri ve iş alanlarını etkileyecek bir teknoloji olarak adlandırmak doğru olmaz. Günümüzde başlayan hamlelerle birlikte gelecekte birçok sektör, bu teknolojinin kolaylıklarından ve avantajlarından faydalanacak. Ancak bu süreçte de entegrasyonu sağlayacak proje yöneticilerine ihtiyaç duyulacak. Bu mesleği icra edenler, mevcut sektörlerin geliştireceği blockchain projelerinde yardımcı olarak geçiş döneminde bir köprü görevi görecek.

Topluluk Yöneticiliği

Web 2.0 dönemi, özellikle sosyal medyanın insan hayatındaki yerinin oldukça arttığı bir dönem oldu. Yine Web 3'e geçişle birlikte iletişim, bu teknolojik gelişim içerisindeki rolünü korumaya devam edecek. Bu doğrultuda da önümüzdeki dönemde iletişimle alakalı mesleklerin ortaya çıkacağını söylemek yanlış olmaz. Bu mesleklerden bir tanesi de topluluk yöneticiliği. İnsanların çeşitli mecra ve platformlardaki varlığı artarken, farklı alanlarda da topluluklar oluşuyor. Bu toplulukların kendi içlerinde sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi için de topluluk yöneticilerine büyük iş düşecek.

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