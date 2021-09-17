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TEKNOFEST'e katılım için online başvurular başladı

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
TEKNOFEST'e katılım için online başvurular başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret etmek isteyenler için www.teknofest.orgweb sitesi üzerinden online başvurular başladı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret etmek isteyenler için www.teknofest.orgweb sitesi üzerinden online başvurular başladı.

Yapılan açıklamaya göre, her yıl büyük bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.

Bu çerçevede ziyaretçi olarak katılmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli detaylar bulunuyor.

Katılımcıların öncelikle TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış ise veya önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş Hes Kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.

Kovid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.

18 yaş altındakiler HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek

Verilen bilgiye göre, festivali ziyaret edecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmazken festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.

TEKNOFEST 2021'e ziyaretçi olarak katılmak için https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/ üzerinden kayıt yaptırılabiliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
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