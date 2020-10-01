Teknik direktör Ümit Karan, daha önce çalıştırdığı Shkupi'ye geri döndü
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Teknik direktör Ümit Karan, daha önce çalıştırdığı Shkupi'ye geri döndü

01.10.2020 10:45 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:14

Türk futbolunun efsane isimlerinden Ümit Karan, daha önce çalıştırdığı Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'ye geri döndü. Başarılı futbol adamı, kulübüyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Ümit Karan, daha önce de çalıştırdığı Kuzey Makedonya 1. Ligi ekiplerinden Shkupi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, menajeri Değer Okşar'la başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve Amerika'dan gelen teklifleri değerlendirdiklerini söyledi.

"DOĞRU OLAN, YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAMAKTI"

Uzun süren istişareler sonucu Shkupi ile anlaşmaya vardıklarını belirten Karan, şöyle konuştu:

"Doğru kararın yarım kalan hikayeyi tamamlamak olduğunu düşündük ve imzayı attık. Hem Galatasaray gibi köklü bir takımda hem de Türkiye'nin milli forması altında top koşturmuş biri olarak, tecrübelerimi ortaya koyup bu takımı şampiyon yapmak, dahası Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım, kulüp yöneticilerimin desteği ve inancı tam. Elimden gelenin fazlasını yaparak hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum."

Ümit Karan, başarılı bir sezon geçirerek yarım kalan hikayelerini şampiyonlukla taçlandıracaklarından emin olduğunu sözlerine ekledi.

Teknik direktör Ümit Karan, daha önce çalıştırdığı Shkupi'ye geri döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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