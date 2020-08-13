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Teknik direktör Tamer Tuna: "Hedefi daha da büyüyen bir Antalyaspor izlettirmek istiyoruz"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'de her zaman ilk 10'da yer alan, Avrupa kupalarına katılabilen bir takım hedeflediklerini söyledi.

Teknik direktör Tamer Tuna:
13.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:28

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'de her zaman ilk 10'da yer alan, Avrupa kupalarına katılabilen bir takım hedeflediklerini söyledi.

Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da teknik direktör Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin, geçen sezon yakaladıkları ikinci yarıdaki başarı ve puan ortalamasını daha da yukarılara çekebilmek olduğunu belirtti.

Antalyaspor'un bugüne kadar iyi futbol oynadığını savunan Tuna, oyunu daha da geliştirerek "zevki yüksek" hale getirmek istediklerini dile getirdi.

Takımda bunu başarabilecek futbolcuların olduğunu ifade eden Tuna, şu ana kadar Dever Orgill, Serdar Gürler ve Gökdeniz Bayrakdar'ı transfer ettiklerini, bundan sonra da aralarına katılacak futbolcuların olacağını vurguladı.

Hazırlık sürecinin devam ettiğini anlatan Tuna, "Afyonkarahisar'dan sonra Antalya'da bir ara kampımız olacak. Ondan sonra İstanbul'da turnuva oynayacağız. O turnuvayla ikinci kampı tamamlayıp lig haftasına gireceğiz." dedi.

Önemli hedefleri olduğunu belirten Tuna, şöyle konuştu:

"Başkan'ımıza çok teşekkür ederiz. İstediğimiz yönde transfer politikamızı gerçekleştirebiliyoruz. Tabii ki harcama limitleri, bütçeler çok önemli. Hiçbir şekilde bunları aşmadan, bu süreci yakalamak istiyoruz ve altyapıya verdiğimiz büyük bir önem var. Altyapıdan gelen oyuncularımız da kampa katıldı. Tabii birçok genç ve yetenekli oyuncumuz var ama bu kadro yapılanmasında da hepsine şans veremiyoruz. Şu an aramızda olan kampa katılan, geçen sezon başka kulüplerde oyuncular vardı, onları da değerlendirme fırsatımız oldu. Güzel bir süreç yaşadık. Mesele sonucu da almaktı. Süper Lig'de ikinci yarıda ortaya koyduğumuz başarı, ilk yarıdan çıkartılan derslerle de olan bir şeydi."

"Her zaman ilk 10'da yer alan bir Antalyaspor"

Başarılı bir sezonun ardından yeni sezondaki hedeflerine ilişkin Tuna, "Hiçbir zaman mücadele bitmiyor. Yapılanmamız bu sezonu da kapsayarak devam edecek. Antalyaspor, Süper Lig'de hep hedefe oynayan takımdır. Her zaman o ilk 10'un içerisinde yer alan, Avrupa kupalarına katılabilen, ileride bu organizasyonu daha güçlü hale dönüştürdüğümüzde de hedefin daha da büyüdüğü bir Antalyaspor izlettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gelecek sezon seyircisiz ya da seyircili oynamakla ilgili birçok konu gündeme gelebiliyor." diyen Tamer Tuna, "Ama bizim seyircisiz zevk almadığımız ortada. Seyircili oynamanın o coşkusu, heyecanı... Seyircinin o güzel sesini duymak da güzel. Bu konuda çalışmaların olduğunu biliyoruz. Belli oranda seyirci almaya çalışılacağını da duyduk. Duyumlar sadece." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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