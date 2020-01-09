Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

09.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:46
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu Grup Amirliği ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknik takip sonucu E.K'yı yakaladı.

Şüphelinin üzerinde ve ikametgahındaki aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 495 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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