Tekirdağ'da silajlık sorgum tarla günleri düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da silajlık sorgum tarla günleri düzenlendi

Tekirdağ'da silajlık sorgum tarla günleri düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Merkezi'nde silajlık sorgum tarla günleri etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Merkezi'nde silajlık sorgum tarla günleri etkinliği düzenlendi.

Bölgede ve ülkede son dönemde yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının azalması dolayısıyla özellikle hayvan yemi olarak kullanılan Sorgun bitkisinin sıcak ve kurağa dayanıklı olması nedeniyle ekiminin önemi ortaya çıkıyor. Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü arazisi üzerinde kurulu deneme alanında hiç gübre kullanılmadan ekilmiş ve sulama yapılmadan yetiştirilmesine rağmen gayet iyi bir ürün elde edildi. Bu kapsamda Sorgum bitkisi önemli bir alternatif ürün olarak çitçiler tarafından değerlendiriliyor.

Vali Aziz Yıldırım'ın katılımıyla silajlık sorgum tarla günleri etkinliği gerçekleştirildi. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

Ardından konuşan Vali Yıldırım, "Dünyanın kendi kendini besleyebilen 7 ülkesinden biriyiz. Şuanda aslına bakarsanız temel gıda anlamında kendimize yetebiliyoruz. Tabi ki bu tür faaliyetler gıdanın daha az maliyetle, daha az su kullanarak elde edilmesine vesile oluyor. Onun için tebrik ediyoruz. Buna dair çalışmaları hocalarımızda zaten yürütüyorlar. İnşallah Türk tohum isimleri de bu tür alanda mutlaka yer alacaktır. Buğdayda, arpada, mısırda, pirinçte zaman zaman çalışmalarla elde edilen tohumlarımız var. İsimleri kendimiz tarafından konuluyor, bunlar çok önemli. İnsanımızı daha rahat, daha az maliyetli ve daha besleyici gıdalarla besleyebilmek için gayret gösteriyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da silajlık sorgum tarla günleri düzenlendi
Tekirdağ'da silajlık sorgum tarla günleri düzenlendi
Tekirdağ'da silajlık sorgum tarla günleri düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hande Erçel Cimilli İbo Düm Tek Tek Merve Boluğur
Spor Marcao Ali Koç Arda Güler Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tekirdağ'da silajlık sorgum tarla günleri düzenlendi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 11:22:31. #1.14#

title