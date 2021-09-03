Oğlaklar kaçtı, çocuklar kovaladı
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Oğlaklar kaçtı, çocuklar kovaladı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Ekonomi

Oğlaklar kaçtı, çocuklar kovaladı Oğlak yakalama yarışması renkli görüntülere sahne oldu Tekirdağ'da oğlak yakalama yarışması: 5 saniyede yarışı kazandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde oğlak yakalama yarışması düzenlendi.

Oğlaklar kaçtı, çocuklar kovaladı

Oğlak yakalama yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Tekirdağ'da oğlak yakalama yarışması: 5 saniyede yarışı kazandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde oğlak yakalama yarışması düzenlendi. En kısa sürede oğlağı yakalayan ödülü kaptı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde açılan fuarda oğlak üretiminin artırılması için ve bu konuda farkındalığın oluşması açısından Tekirdağ Koyun ve Keçici Yetiştiricileri Birliği tarafından oğlak yakalama yarışması düzenlendi. Yarışmaya 10 çocuk katılırken, çocuklar en erken oğlağı yakalamak için yarıştı. Çocuklar bariyerlerle kurulu alana girerek tek tek oğlak kovaladı. Yakalanmak istemeyen oğlaklar, zaman zaman zıplayarak bariyerleri geçmeye çalıştı. Yarışta Fatih Yüksel adında çocuk 5 saniyede oğlağı yakalayarak yarışın kazananı oldu. Fuara katılan vatandaşlarda oğlak yakalama yarışmasını ilgiyle izledi.

Yarışma sonucunda Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal'da tüm katılımcılara başarılar dileyerek, "Bizim koyun keçi birliklerimiz, damızlık sığır üreticileri birliklerimizin güzel yarışması oluyor. Buradaki üreticiler ürünlerini, koyunlarını, oğlaklarını, sığırlarını, küçük hayvanlarını burada tanıtıyorlar. Burada onların yarışmaları vardı. Onlar için geldik. Şuanda yarışmalar devam ediyor. Biz Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bu hayvanların yetiştirilmesi ürünlerin üretimi konusunda yetiştiricilerimizi hem yönlendiriyoruz hem de onlara anlatıyoruz" dedi.

Yarışma sonucunda dereceye giren tüm çocuklara çeşitli ödüller verildi

Oğlaklar kaçtı, çocuklar kovaladı
Oğlaklar kaçtı, çocuklar kovaladı
Oğlaklar kaçtı, çocuklar kovaladı
Oğlaklar kaçtı, çocuklar kovaladı
Oğlaklar kaçtı, çocuklar kovaladı
Oğlaklar kaçtı, çocuklar kovaladı
Oğlaklar kaçtı, çocuklar kovaladı
Oğlaklar kaçtı, çocuklar kovaladı
Oğlaklar kaçtı, çocuklar kovaladı
Oğlaklar kaçtı, çocuklar kovaladı
Oğlaklar kaçtı, çocuklar kovaladı
Oğlaklar kaçtı, çocuklar kovaladı
Oğlaklar kaçtı, çocuklar kovaladı
Oğlaklar kaçtı, çocuklar kovaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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