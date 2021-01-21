Tekirdağ'da belediyeden iş yerini kapatan esnafa 2 bin lira destek
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Tekirdağ'da belediyeden iş yerini kapatan esnafa 2 bin lira destek

21.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:02
Tekirdağ'da belediyeden iş yerini kapatan esnafa 2 bin lira destek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerini kapatan esnafa 2 bin lira destek vereceği bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerini kapatan esnafa 2 bin lira destek vereceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, idari kararla faaliyetleri durdurulan ve sosyal yardım kriterlerine uygun olan esnafa, başvurularına istinaden bir kereye mahsus olmak üzere ocak ve şubat ayları içerisinde 2 bin lira yardım yapılacak.

Ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda belediyeye ait gayrimenkullerde 2021 yılı içerisinde kira fiyatında artış uygulanmayacak ve faaliyetleri idari kararla durdurulan iş yerlerinden kapalı kaldıkları süre boyunca kira, ecrimisil, işgaliye ve ortak alan giderleri alınmayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, salgına karşı etkin bir şekilde mücadele ederken vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Albayrak, şunları kaydetti.

"Bu süreçte ekonomik zorluklar yaşayan esnafımızı desteklemek adına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bir sosyal projemizi daha hayata geçirdik. Esnafımıza nakdi yardım ödemeleri başlamıştır. Bu projemizin esnafımıza, ailelerine ve kentimize hayırlı olmasını diliyor, destekleme kararının alınmasında emeği geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'mizin değerli üyelerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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