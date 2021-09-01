Tekirdağ'da "11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" açıldı
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Tekirdağ'da "11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" açıldı

Tekirdağ'da '11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı' açıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Ekonomi

Tekirdağ'da bu yıl 11'incisi düzenlenen "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" başladı.

Tekirdağ'da bu yıl 11'incisi düzenlenen "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" başladı.

Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde 120 bin metrekare alanda açılan fuara 100 firma katıldı.

Fuarda tarım aletleri, zirai ilaç, tohum ve gübrenin yanı sıra deneme alanlarına ekilmiş ayçiçeği, mısır ve sorgun gibi ürünler de tanıtılıyor.

Tekirdağ Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada 11 yıldır başarıyla yapılan fuarın kentte tarımsal teknolojinin gelişimine önemli katkılarının olduğunu söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da belediye olarak tarım ve hayvancılığa önem verdiklerini, üreticileri desteklemeye devam edeceklerini anlattı.

Fuarı düzenleyen DLG Fuarcılık Genel Müdürü Onur Kiraz ise her yıl çok sayıda katılımcı firma ile fuarı 11 yıldır düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Törene AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ve İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan da katıldı.

Fuar 4 Eylül Cumartesi gününe kadar sürecek.

Tekirdağ'da '11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı' açıldı
Tekirdağ'da '11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı' açıldı
Tekirdağ'da '11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı' açıldı
Tekirdağ'da '11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı' açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Tekirdağ'da "11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" açıldı - Haberler Ekonomi
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