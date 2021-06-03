Tekin, "Yatırım yapacak ve istihdam sağlayacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır"
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Tekin, "Yatırım yapacak ve istihdam sağlayacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır"

Tekin, 'Yatırım yapacak ve istihdam sağlayacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Belediye Meclis üyeleri; Alaplı Organize Sanayi Bölgesinde üretime başlayan ve 80 kişiye istihdam sağlayan bir fabrikayı ziyaret etti.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Belediye Meclis üyeleri; Alaplı Organize Sanayi Bölgesinde üretime başlayan ve 80 kişiye istihdam sağlayan bir fabrikayı ziyaret etti.

Alaplı OSB'de üretime başlayan fabrikayı Belediye meclis üyeleri ile birlikte ziyaret eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Eren ile birlikte fabrikayı gezerek bilgiler aldı. Tekin, "Öncelikle işyeri sahipleri Serkan Eren ve Habibe Eren kardeşlere İlçemizde istihdamı arttıkları için çok teşekkür ediyorum. İlçemizde üreten ve istihdamı arttırıcı faaliyetlerde bulunan yada bulunacak olan yatırımcılarımıza Belediye olarak kapımız sonuna kadar açıktır. Amacımız işsiz olan kardeşlerimizin birer iş sahibi olmaları, meslek edinmeleri ve dolayısıyla elde edecekleri gelirle aile bütçelerine destek olmalarını sağlamak ve işsizliğin azalmasıdır. Fabrikada 80 kişi istihdam ediliyor. İnşallah bu bölgede yeni yatırımlarla birlikte insanlarımız işsiz kalmayacak. Alaplı OSB'nin kurulum aşamasında 9 yıl Alaplı Ticaret ve Sanayi Odasında yönetim kurulu üyeliği yaptım. Alaplı OSB'nin kurulumunda ve bu günlere gelişinde kimlerin emeği varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki Alaplı OSB'de sektör çeşitliliği arttıkça hem ülkemiz hem de Alaplı'mız kazanacak. Hemşerilerimize istihdam kapısı açan fabrikalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Tekin, 'Yatırım yapacak ve istihdam sağlayacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır'
Tekin, 'Yatırım yapacak ve istihdam sağlayacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır'
Tekin, 'Yatırım yapacak ve istihdam sağlayacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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