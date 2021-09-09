TEKDER, Kadın Gücü ile ortak çalışacak
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TEKDER, Kadın Gücü ile ortak çalışacak

TEKDER, Kadın Gücü ile ortak çalışacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tekniker ve Yüksek Teknikerler Derneği (TEKDER), Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kadın Gücü Kooperatifi ile görüşerek yapılan çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Tekniker ve Yüksek Teknikerler Derneği (TEKDER), Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kadın Gücü Kooperatifi ile görüşerek yapılan çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Tekniker ve Yüksek Teknikerler Derneği, Kdz.Ereğli'de faaliyetlerini sürdüren Kadın Gücü Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Neriman Posbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyarette TEKDER Genel Başkanı Murat Çatalçam, TEKDER Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Ermiş, Kdz Ereğli Şube Başkanı Yasin Bozlar, İstanbul İl Başkanı Metin Kara, Kdz. Ereğli Kent Konseyi sekreteri Cengiz Yılmaz hazır bulundu. 62. kuruluş yıldönümü nedeniyle TEKDER yönetimi tarafından Neriman Posbıyık'a, Osmanlıca İstiklal Marşı'nın yazılı olduğu tablo hediye edildi. TEKDER Genel Başkanı Murat Çatalçam ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Derneğimiz ve Kadın gücü Kooperatifi'nin faaliyet ve projeleri görüşülerek, ortak faaliyetler yapma girişimleri konusunda prensipte karara varıldı. TEKDER'in ziyaretinden son derece memnun kalan Neriman Posbıyık hanımefendiye gösterdiği yakınlık ve içten ev sahipliği, güler yüzlü personeli de dahil çok teşekkür ederiz." İfadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

TEKDER, Kadın Gücü ile ortak çalışacak
TEKDER, Kadın Gücü ile ortak çalışacak
TEKDER, Kadın Gücü ile ortak çalışacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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