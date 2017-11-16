Motosiklet Şovmeni "Tek Teker Arif" ile Kız Arkadaşı Kazada Öldü!

59 yaşındaki motosiklet şovmeni Arif Razgatlıoğlu ile yanındaki kız arkadaşı 20 yaşındaki Ülkü Özcan, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik kazasında can verdi.

KAMYONETİN KASASINA ÇARPTI

Kaza, saat 17.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezinden sahil yönünü seyreden milli motosiklet sporcusu Toprak Razgartlıoğlu'nun babası Arif Razgatlıoğlu'nun kullandığı 33 HE 303 motosiklet, kontrolsüz kavşakta tali yoldan çıkan İsmet Oğuz yönetimindeki 07 UJ 797 plakalı kamyonetin kasasına çarptı.

SAVRULAN MOTOSİKLET METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle ön tekeri parçalanarak yerinden fırlayan motosiklet, yola savrularak metrelerce sürüklendi. Refüje çarparak duran motosikletten savrulan Razgatlıoğlu ile yolcu koltuğunda oturan kız arkadaşı Ülkü Özcan'ın kasklarının kollarında takılı olduğu anlaşıldı. Kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

'Tek teker Arif' olarak bilinen sürücü Razgatlıoğlu ile yolcu koltuğunda oturan kız arkadaşı Ülkü Özcan'ın olay yerinde yaşamlarını yitirdiği anlaşıldı.

CESETLERİN BİRBİRİNE SARILI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolu güvenlik gerekçesiyle çift yönlü trafiğe kapattı. Cumhuriyet savcısı, polis ve sağlık görevlilerinin incelemesinin ardından başlarında kaskları olmadığı anlaşılan Razgartlıoğlu ve Özcan'ın birbirine sarılı cesetleri Gazipaşa Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis, kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü İsmet Oğuz'u ise gözaltına aldı. Bu arada Arif Razgatlıoğlu geçtiğimiz 27 Temmuz'da motosiklet kazası geçirerek yaralanmıştı.