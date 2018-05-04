Tek Maç Oynamayan Tarık Çamdal'ın Yeni Aracını Gören Şaşıp Kaldı
Galatasaray'da dört sezon boyunca sadece 42 maça çıkan ve bu sezon kadro dışı kalıp hiç forma giyemeyen Tarık Çamdal, yeni aldığı Volvo XC90 marka jipi ile dikkat çekti.
Galatasaray'ın 4 sezon önce Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı, sarı-kırmızılı forma altında bir türlü beklenileni veremeyen Tarık Çamdal, önceki akşam İstinyePark AVM'de görüntülendi.
BU SEZON HİÇ FORMA GİYEMEDİ
Dört sezon boyunca sadece 42 maça çıkan ve bu sezon kadro dışı kalıp hiç forma giyemeyen Tarık Çamdal, yeni aldığı Volvo XC90 marka jipi ile dikkati çekti.
YENİ OYUNCAĞI ŞAŞKINLIK YARATTI
Galatasaray taraftarı tarafından adeta istenmeyen oyuncu ilan edilen Çamdal'ın, 1 milyon TL değerindeki yeni aracını görenler şaşkınlık yaşadı.
GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Alışveriş merkezinde bir erkek arkadaşı ile buluşan futbolcu, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi ve yüzünü gizlemeye çalıştı.
YORUMLAR (38)
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Konu senin neye bindigin degil bekleneni veremedigin yani aldigini haketnedigin diye dusunuyorum tarik kardesim birde boyle yorum yapmak yerine kendimi gelistirip super bir futbolcu olacagim demeni beklerdik bilmelisinki elestirilmek kotu bir sey degilCevap Yaz Yayından Kaldır
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Futbolcular yatarak para kazaniyo demek :)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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LASTİKLER BİTİKMİŞ Bİ DEĞİŞTİR TARIKCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kimseyi ilgilendirmez kardeşim benim neye bindiğim. Takımda beğenmeyen sözleşmemi fesheder lisansımı alır giderim 1. lige.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Ben ce o nu transfere edene sorunCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır