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TEDAŞ ve KGM'den "yol" protokolü

TEDAŞ ve KGM'den
AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) arasında elektrik dağıtım şirketleri iş birliğiyle ulaşım yatırımlarında oluşabilecek gecikmenin önlenmesi amacıyla protokol imzalandı.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) arasında elektrik dağıtım şirketleri iş birliğiyle ulaşım yatırımlarında oluşabilecek gecikmenin önlenmesi amacıyla protokol imzalandı.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasında "Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Yapım Sahasına İsabet Eden Elektrik Dağıtım Tesislerinin Deplase Edilmesine İlişkin Tip Protokol" imzalandı.

KGM Genel Müdürlüğünde düzenlenen imza törenine TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcıları Zafer Turut ve Bora Ülker, Karayolları Genel Müdür Yardımcıları Mücahit Arman, Selehattin Bayramçavuş ve Ahmet Sağlam katıldı.

İmzalanan protokolle KGM tarafından yürütülen yol yapım çalışmalarını engelleyen yer üstü veya yer altı elektrik dağıtım tesislerinin yerinin değiştirilmesine ilişkin iş süreçleri, şartları ve kurumlar arası yetki ve sorumluluklar belirlenirken, bu iş süreçlerinin hızlı şekilde sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Uygulamada bütünlüğün sağlanması ve sahada yaşanılabilecek muhtemel sorunların önüne geçilmesiyle ulaşım yatırımlarında oluşabilecek gecikmenin önlenmesi de amaçlanıyor.

TEDAŞ ve KGM'den yol protokolü

TEDAŞ ve KGM'den yol protokolü

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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