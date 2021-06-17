TECO Karacabey Belediyespor, Denis Meriç'i transfer etti
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TECO Karacabey Belediyespor, Denis Meriç'i transfer etti

TECO Karacabey Belediyespor, Denis Meriç'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig ekiplerinden TECO Karacabey Belediyespor, Sırbistan 1. Ligi takımlarından OFK Zarkovo'dan Denis Meriç'i transfer etti.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden TECO Karacabey Belediyespor, Sırbistan 1. Ligi takımlarından OFK Zarkovo'dan Denis Meriç'i transfer etti.

Bursa temsilcisi, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Elazığspor'da da forma giyen defans oyuncusu Mert Meriç'in (Misko Mirkoviç) oğlu olan Denis'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanvekili Davut Zirek, imza töreninde yaptığı açıklamada, Denis'in stoper ve orta saha mevkilerinde oynayabildiğini belirterek, "Her iki taraf için de hayırlı olsun." dedi.

TECO Karacabey Belediyespor, Denis Meriç'i transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan

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