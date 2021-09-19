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Teco Kacabey Belediye Spor: 3-2

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Spor
Teco Kacabey Belediye Spor: 3-2

STAT: Şanlıurfa GAPHAKEMLER: Ozan Ergün, Selim Şenöz, Ozan Burak AkdumanŞANLIURFASPOR: Murat - Mustafa Çakır, Vedat (Dk. 46 Muhammed Samed), Behlül (Dk. 68 Can), Muhammed Enes (Dk. 88 Ferhan), Özgür (Dk. 83 Caner), Erkan, Burak, Çağlar, Mustafa Durak (Dk.

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Ozan Ergün, Selim Şenöz, Ozan Burak Akduman

ŞANLIURFASPOR: Murat - Mustafa Çakır, Vedat (Dk. 46 Muhammed Samed), Behlül (Dk. 68 Can), Muhammed Enes (Dk. 88 Ferhan), Özgür (Dk. 83 Caner), Erkan, Burak, Çağlar, Mustafa Durak (Dk. 89 Devrim), Muhammed Raşit

TECO KACABEY BELEDİYE SPOR: Can - Ahmet, Denis, Berke (Dk. 80 Ata), Bekir, Enes (Dk. 70 Ömer), Berk (Dk. 84 Yağız), Hakan, Sadık, Muhammed Rıdvan, Batuhan

GOLLER: Dk. 43 Behlül, Dk. 55 Muhammed Enes, Dk. 71 Mustafa Durak, (Şanlıurfaspor), Dk. 44 Rıdvan, Dk. 58 Enes, (Teco Kacabey Belediye Spor)

SARI KARTLAR: Burak, Mustafa (Şanlıurfaspor), Rıdvan, Batuhan, Berk (Teco Kacabey Belediye Spor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 3'üncü hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Teco Kacabey Belediye Spor'u 3-2 yendi.

43'üncü dakikada Çağlar'ın pasıyla kale önünde topla bulaşan Behlül, sert vuruşuyla topu filelere buluştu: 1-0.

44'üncü dakikada kaleciyle baş başa kalan Rıdvan'ın vuruşuyla top ağlara gönderdi: 1-1.

55'inci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Muhammed Enes uzaktan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere buluştu: 2-1.

58'inci dakikada Ahmet'in pasında kale önünde topu alan Enes, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2.

71'inci dakikada kale önünde topu alan Mustafa Durak, düzgün bir vuruşla topu filelere buluşturdu: 3-2.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.


Teco Kacabey Belediye Spor: 3-2

Teco Kacabey Belediye Spor: 3-2

Teco Kacabey Belediye Spor: 3-2

Teco Kacabey Belediye Spor: 3-2

Teco Kacabey Belediye Spor: 3-2

Teco Kacabey Belediye Spor: 3-2

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Spor Haberleri
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Haber: Teco Kacabey Belediye Spor: 3-2 - Haberler Spor
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