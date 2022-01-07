Tecavüz suçlamalarından hapis yatan Manchester City'nin yıldızı, serbest bırakıldı

Manchester City'nin Fransız sol beki Benjamin Mendy, kefaletini ödeyerek serbest kaldı.

SUÇLU BULUNDU

Mendy, 7 tane tecavüz davasından suçlu bulunmuştu. Bu suçlardan dolayı tutuklanmıştı.

GÜVENLİĞİNDEN ŞÜPHE EDİLDİ

Yattığı hapishanede güvenliğinden endişe edilen Mendy, yüksek güvenlikli başka bir hapishaneye alınmıştı. Fransız yıldızın bundan sonraki süreçte kariyeriyle ilgili izleyeceği yol merak konusu oldu.

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