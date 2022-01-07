Tecavüz suçlamalarından hapis yatan Manchester City'nin yıldızı, serbest bırakıldı
Hakkında yedi tecavüz davası açılan ve tutuklu bulunan Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy, kefalet ödeyerek serbest kaldı.
Manchester City'nin Fransız sol beki Benjamin Mendy, kefaletini ödeyerek serbest kaldı.
SUÇLU BULUNDU
Mendy, 7 tane tecavüz davasından suçlu bulunmuştu. Bu suçlardan dolayı tutuklanmıştı.
GÜVENLİĞİNDEN ŞÜPHE EDİLDİ
Yattığı hapishanede güvenliğinden endişe edilen Mendy, yüksek güvenlikli başka bir hapishaneye alınmıştı. Fransız yıldızın bundan sonraki süreçte kariyeriyle ilgili izleyeceği yol merak konusu oldu.
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