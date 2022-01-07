Tecavüz suçlamalarından hapis yatan Manchester City'nin yıldızı, serbest bırakıldı - Haberler Spor
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Tecavüz suçlamalarından hapis yatan Manchester City'nin yıldızı, serbest bırakıldı

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Hakkında yedi tecavüz davası açılan ve tutuklu bulunan Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy, kefalet ödeyerek serbest kaldı.

Manchester City'nin Fransız sol beki Benjamin Mendy, kefaletini ödeyerek serbest kaldı.

Tecavüz suçlamalarından hapis yatan Manchester City'nin yıldızı, serbest kaldı

SUÇLU BULUNDU

Mendy, 7 tane tecavüz davasından suçlu bulunmuştu. Bu suçlardan dolayı tutuklanmıştı.

Tecavüz suçlamalarından hapis yatan Manchester City'nin yıldızı, serbest kaldı

GÜVENLİĞİNDEN ŞÜPHE EDİLDİ

Yattığı hapishanede güvenliğinden endişe edilen Mendy, yüksek güvenlikli başka bir hapishaneye alınmıştı. Fransız yıldızın bundan sonraki süreçte kariyeriyle ilgili izleyeceği yol merak konusu oldu.

Tecavüz suçlamalarından hapis yatan Manchester City'nin yıldızı, serbest bırakıldı

Tecavüz suçlamalarından hapis yatan Manchester City'nin yıldızı, serbest bırakıldı

Güvenliği tehlikede! Tecavüzden yatan Mendy başka bir hapishaneye alındı

Güvenliği tehlikede! Tecavüzden yatan Mendy başka bir hapishaneye alındı

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