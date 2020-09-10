Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı Türkiye, savunma sanayinde dosta güven düşmana korku salacak bir başarıya daha imza attı. ROKETSAN tarafından üretilen Teber güdüm kitli mühimmat, ilk kez bir İHA'dan atıldı ve atış başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teber güdüm kitli mühimmatın ilk kez bir insansız hava aracından (İHA) atıldığını bildirdi. "ATIŞ BAŞARILI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ" Demir, test atışının görüntüsünün yer aldığı Twitter paylaşımında, "Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA'dan atıldı. ROKETSAN'ın ürettiği Teber'in Aksungur'dan atışı başarılı şekilde gerçekleşti" ifadesini kullandı. TEBER LAZER GÜDÜM KİTİ NEDİR? TEBER Lazer Güdüm Kiti, MK-81 ve MK-82 Genel Maksat Bombaları'na vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla entegre edilen bir lazer güdüm kitidir. TEBER, Genel Maksat Bombaları'nı Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), Küresel Konumlama Sistemi (KKS) ve yarı aktif Lazer Arayıcı Başlığı (LAB) kullanarak akıllı bir silah sistemi hâline getirmektedir. Burun kısmına istenildiği zaman takılabilen yarı aktif LAB ile silah sistemine hareketli hedefler karşısında hassas vuruş kabiliyeti kazandıran TEBER'in, LAB bölümüne yaklaşma sensörü ekleme seçeneği de mevcuttur. TEBER'in kuyruk bölümü, hassas güdüm sağlayacak AÖB ve KKS'den oluşmakta olup, sahada kullanıcı tarafından bombaya entegre edilebilmektedir. Ayrıca kuyruk bölümü, entegre edildiği bombaları tanıyabilme özelliği ile lojistik açıdan kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. Kaynak: AA