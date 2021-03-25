TEB/Leblebici: Ekonomiyi ayakta tutmak için sektör seferber oldu
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TEB/Leblebici: Ekonomiyi ayakta tutmak için sektör seferber oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TEB/Leblebici: Ekonomiyi ayakta tutmak için sektör seferber oldu

TEB CEO'su Ümit Leblebici, 2020 yılında yaşananları "yüzyılda bir meydana gelen durum" diye nitelendirdi ve "Tüm bu süreçlerde gördük ki ekonomiyi ayakta tutmak için tüm bankacılık sektörü seferber oldu" dedi.

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TEB CEO'su Ümit Leblebici, 2020 yılında yaşananları "yüzyılda bir meydana gelen durum" diye nitelendirdi ve "Tüm bu süreçlerde gördük ki ekonomiyi ayakta tutmak için tüm bankacılık sektörü seferber oldu" dedi.

Moderatörlüğünü Capital Dergisi Finans Editörü Elçin Cirik'in yaptığı "Bankacılık: Gelecek Nasıl Olacak?" panelinde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Odeabank CEO'su Mert Öncü, TEB CEO'su Ümit Leblebici ve Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter yer aldılar.

Konuşmasında, zorlu süreçte müşteri, çalışan ve toplumun minimum hasar alması için büyük çaba sarf edildiğinin altını çizen Leblebici, "Türkiye Bankacılık Sektörü çok tecrübeli ve bugün yaşadığımız ilk dalgalanma da değil. Sektörün her oyuncusu bu süreci nasıl yöneteceğini biliyor ve bunu iyi gösterdik" dedi ve ekledi: "Bunun da en iyi kanıtı bankalarımızın bilançoları. Avrupa'daki pek çok bankadan çok daha iyi durumda olduğumuz görülüyor. 2021'deki mücadelemiz, vade olumsuzlıklarını iyi yönetebilmek olacak. "Kredilerin büyük bir kısmını kısa vadeli pasiflerle yönetiyoruz ve bunların da başında meduat ve sendikasyon geliyor."Türkiye'deki bankacılıkta aktif büyüklükler yüzde 70-80 seviyesinde ve likiditemizi yabancı kredilerle aktif tutuyoruz."Sektörümüz, özellikle pandemi döneminde topladığı tüm mevduatı krediye dönüştürüp ekonomiye katkı sağladı. Nihayetinde vade uyumsuzluklarını yönetmeliyiz ama bunda da yeterince deneyimliyiz." (Fotoğraflı)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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