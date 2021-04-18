TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo heyecanı yarın başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo heyecanı yarın başlıyor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo heyecanı yarın başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen kadınlar toprak kort turnuvası TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da ana tablo heyecanı yarın başlıyor.

Her şey son bir yılda oldu! İşte İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe
Her şey son bir yılda oldu! İşte İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe
İngilizlerin saç ektirme oyunu! Türkiye'deki seyahat yasağını delip tatil yapıyorlar
İngilizlerin saç ektirme oyunu! Türkiye'deki seyahat yasağını delip tatil yapıyorlar

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen kadınlar toprak kort turnuvası TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da ana tablo heyecanı yarın başlıyor.

6 maçın oynandığı elemelerin final mücadelelerinde Cristina Bucsa, Lara Arruabarrena, Kamilla Rakhimova, Barbara Haas, Anastasia Gasanova ve Tereza Mrdeza adlarını ana tabloya yazdırdı. TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da profesyonel kariyerinin ilk zaferini elde eden 15 yaşındaki Çek raket Nikola Bartunkova elemelerin finalinde Gasanova'ya 3 sette kaybederek turnuvaya veda etti.

Ana tablo mücadelelerinin yarın başlayacağı organizasyonda temsilcilerimizden Çağla Büyükakçay/ Pemra Özgen çifti turnuvanın 1 numaralı seri başı Elise Mertens/ Veronika Kudermetova ikilisi ile karşılaşacak. Yarınki mücadelelerde turnuvanın 2 numaralı seri başı dünya 21 numarası Petra Martic, 4 WTA şampiyonluğundan ikisini 2021'de kazanan Daria Kasatkina da korta çıkan raketler arasında olacak.

-İHA-

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo heyecanı yarın başlıyor
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo heyecanı yarın başlıyor
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo heyecanı yarın başlıyor
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo heyecanı yarın başlıyor
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo heyecanı yarın başlıyor
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo heyecanı yarın başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Hadise Müjde Ar Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Muslera Arda Turan Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo heyecanı yarın başlıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 19:46:01. #1.16#

title