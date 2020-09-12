TEB BNP Paribas Tennis Championship'da finalin adı belli oldu TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da yarı final maçları tamamlandı ve finalin adı belli oldu.

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da yarı final maçları tamamlandı ve finalin adı belli oldu. Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'un 6'ncı gününde yarı final mücadeleleri yapıldı. Tekler yarı finalinin ilk karşılaşmasında eski dünya 5 numarası Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard , İspanyol rakibi Paula Badosa'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti. Yarı finalin diğer maçında ise Rumen Patricia Maria Tig, Çek Tereza Martincova'yı 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. Eugenie Bouchard ile Patricia Maria Tig yarın final maçında karşı karşıya gelecek.Öte yandan TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da çiftler yarı final müsabakaları da oynandı. Çiftler yarı finalinin ilk maçında Avustralyalı Ellen Perez-Storm Sanders ikilisi, Anna Karolina Schmiedlova (Slovakya)-Katarina Zavatska (Ukrayna) çiftini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. Yarı finalin diğer karşılaşmasında ise Alexa Guarachi (Şili)-Desirae Krawczyk (ABD) çifti, Kaitlyn Christian (ABD)-Giuliana Olmos (Meksika) çiftini 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti. Ellen Perez-Storm Sanders ikilisi ile Alexa Guarachi-Desirae Krawczyk çifti yarın şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kaynak: DHA