TDV Fildişi Sahili'nde 6 bin 300 hisse kurban eti dağıttı

11.08.2019 18:23

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Fildişi Sahili'nde 6 bin 300 hisse kurbanın dağıtımı yapıldı.

Abidjan'da kesilen ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da vekaletinin bulunduğu 900 büyükbaş olarak 6 bin 300 hisse, önceden tespit edilen 10 ayrı bölgedeki ihtiyaç sahiplerine kapı kapı dağıtıldı.

Dağıtıma, Türkiye'den gelen vakıf görevlilerinin yanı sıra TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisinde "Tahsin Paşa" karakterini canlandıran sinema, dizi oyuncusu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu da TDV gönüllüsü olarak katıldı.

Yenişehirlioğlu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kurbanına da vekalet ettiklerini belirterek, "Fildişi Sahili halkına kestiğimiz kurbanları dağıtmak suretiyle gönül köprüleri inşa ettik. TDV'nin gönüllüsü olarak geldiğim Fildişi Sahili'nde bağışçılarımızın emanetlerini emanet bilerek, kurbanlarının İslami usüllere göre kesildiğini yerinde gördüm." ifadelerini kullandı.

Erbaş'ın da isminin bulunduğu hisse sahiplerini okuyarak Fildişi Sahili'ndeki ilk kurban kesimini başlatan Yenişehirlioğlu, ardından TDV görevlileriyle kapı kapı dolaşarak bağışçıların hisselerini muhtaçlara teslim etti. Görevliler, yanlarında getirdikleri şeker ve balonları da çocuklara dağıttı.

TDV gönüllüleri, bayram namazını Abidjan'ın Azaguie bölgesindeki Müslümanlarla kıldı, namazın ardından Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Açık alanda yol boyunca serilen seccadeler üzerinde namazını kılan binlerce Abidjanlı Müslüman, birbirleriyle bayramlaşarak mutluluklarını paylaştılar.

TDV gönüllüleri ile görevliler, TDV matbaasında Fransızca basılan Kur'an-ı Kerimleri yerel halka dağıttı.

Abidjanlılar kendilerine uzatılan yardım eli için Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA