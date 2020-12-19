TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını belirledi
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TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını belirledi

19.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:26
TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını belirledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16,75 olarak tespit edildiği bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16,75 olarak tespit edildiği bildirildi.

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğinde, TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16,75 olarak tespit edildiği belirtildi.

Tebliğde, belirlenen bu oranların bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 09:27:34. #1.14#
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