TCMB politika faizini yüzde 10.25'te sabit tuttu

Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 10.25'te sabit tuttuğunu açıkladı.

Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 10.25'te sabit tuttuğunu açıkladı.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Kurul, para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı