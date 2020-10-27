Merkez Bankası'nın resmi rezervleri yüzde 4,9 azaldı
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Merkez Bankası'nın resmi rezervleri yüzde 4,9 azaldı

27.10.2020 10:15 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:47

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4,9 azalarak 79,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verisini paylaştı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4,9 azalarak 79,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 6,3 azalarak 36,3 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 3,7 azalarak 41,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

DÖVİZ ÇIKIŞLARI 25,7 MİLYAR DOLAR

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 25,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 20,6 milyar dolar anapara, 5,1 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 62,9 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 19 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 26,8 artarak 39,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın resmi rezervleri yüzde 4,9 azaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (7)
ÜLKÜCÜ: önemli olan vatan savunması biz bugün yedi düvele karşı savaşıyoruz gerek sahada gerek masada sıkıntılar var vatanın elden gitmeme mücadelesi varken burada dolardan eurodan kurdan rezervden şundan bundan bahseden yorumcular biraz milli olun yerli olun yeter
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HAHAHA: tüketici güven endeksi geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 2. 42 artarak ekonomiye olan desteğini sürdürmüştür. . hedef 2023
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VATANDAŞ: Egonomi bakanı her şey çok güzel diyor. Si, z ondan daha mı iyi biliyorsunuz ya? Dolar 8. 20, Euro 10. 00 TL. oldu. bakan beyin egonomisiii çooooook iyi.
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