TCMB miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı Sıkılaştırma adımlarını sürdüren Merkez Bankası (TCMB) miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı.

Sıkılaştırma adımlarını sürdüren Merkez Bankası (TCMB) miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı.

TCMB, Pazartesi gününden itibaren yarıya indirdiği piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini, bugünden itibaren sıfırladı.

TCMB'nin adımları öncesinde piyasa yapıcı bankalar yüzde 7.25 ile toplam 38 milyar lira borçlanabiliyorlardı. TCMB'nin Cuma günü açıkladığı karar ile bu miktar Pazartesi günü itibarıyla 19 milyar liraya düşürüldü; bugünden itibaren de yüzde 7.25 olanağı tamamen sıfırlandı. Bankalar likidite ihtiyacını yüzde 9.50 - 9.75 düzeyinden karşılayabilecekler.TCMB'nin sıkılaştırma adımlarıyla, dövizler yeni rekor düzeylerden 10-15 kuruş dolayında geri çekildikten sonra, yeniden yükseldi.

Yeni günün erken işlemlerinde 7.18 lirayı da gördükten sonra yönünü yukarıya çeviren dolar 7.33 liraya kadar yükseldikten sonra 7.30 liranın hemen üzerinde, 8.44 lirayı gören euro da 8.63 liraya döndükten sonra, 8.60 liranın hemen üzerinde hareket ediyor.

Kaynak: DHA