TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 104 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira, 11 Mayıs vadeli repo ihalesi ile 53 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.