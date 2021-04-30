TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 104 milyar lira verdi
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TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 104 milyar lira verdi

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 104 milyar lira verdi
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira, 11 Mayıs vadeli repo ihalesi ile 53 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira, 11 Mayıs vadeli repo ihalesi ile 53 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

İhalelere toplam 221 milyar 950 milyon liralık teklif geldi.

7 Mayıs vadeli İhalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,88 seviyesinde, 11 Mayıs vadeli ihalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,86 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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