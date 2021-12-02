TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı, piyasadaki likidite koşullarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye... - Haberler Ekonomi
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı, piyasadaki likidite koşullarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye...

AA / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu:

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı, piyasadaki likidite koşullarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye yöneliktir.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: " Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı, piyasadaki likidite koşullarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye yöneliktir."

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AA / Murat Birinci - Ekonomi Haberleri

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