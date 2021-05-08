TCDD Ankara Demirspor, Play-off'ta Kocaelispor ile karşılaşacak
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TCDD Ankara Demirspor, Play-off'ta Kocaelispor ile karşılaşacak

TCDD Ankara Demirspor, Play-off'ta Kocaelispor ile karşılaşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden TCDD Ankara Demirspor, geçen yıl olduğu gibi bu sezon da Play-off'a katılma başarısını elde etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden TCDD Ankara Demirspor, geçen yıl olduğu gibi bu sezon da Play-off'a katılma başarısını elde etti.

Geçen yıl ilk kez Play-off oynayan Ankara ekibi, ilk maçında Sakaryaspor'u elemiş yarı finalde ise verilen penaltı kararlarıyla Tuzlaspor'a 2-0 kaybederek elenmişti. Mütevazi bütçesi ile Demiryolcu takım olan kulüp, bu sene de rakiplerini geride bırakarak, play-off şansını yakaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 65 puanla dördüncü olan Demirspor'un Play-off'ta rakibi Kocaelispor olacak. İlk maç 13 Mayıs Perşembe saat 16.00'da TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda yapılacak. İkinci müsabaka ise 16 Mayıs Pazar günü Kocaeli'nde oynanacak. Demiryolu emekçilerinin büyük bir mutlulukla karşıladığı play-off başarısı kulübün yakaladığı istikrarı da gözler önüne seriyor. Geçmiş yıllarda 3. ligden 2. lige çıkıp başarısız olup küme düşen, ligi sonuncu tamamlayan Demirspor, TFF 2. Lig'e damgasını vurdu.

Özellikle altyapıdan yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna yeni isimler kazandırmayı hedefleyen Ankara takımı, önemli bir başarıya imza attı. İki sezondur profesyonel liglerdeki en başarılı Ankara takımlarından biri olan Ankara Demirspor, Ankaralının ve Ankara kurumlarının da desteğini bekliyor. - İSTANBUL

TCDD Ankara Demirspor, Play-off'ta Kocaelispor ile karşılaşacak
TCDD Ankara Demirspor, Play-off'ta Kocaelispor ile karşılaşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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